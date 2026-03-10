44-letni bracia zgotowali matce piekło. Mężczyźni trafili już do aresztu w Suwałkach

Jacek Chlewicki
2026-03-10 8:51

Funkcjonariusze z Suwałk ujęli dwóch 44-latków, którzy usłyszeli zarzuty dręczenia własnej matki. Sprawcy przez długi czas mieli znęcać się nad seniorką zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Sąd zadecydował o umieszczeniu zatrzymanych w tymczasowym areszcie, a za popełnione przestępstwa mogą oni spędzić za kratkami nawet pięć najbliższych lat.

Dwaj bracia podejrzani o znęcanie się nad matką. Awantury, groźby i przemoc

i

Autor: KMP Suwałki/ Materiały prasowe
  • suwalscy mundurowi ujęli dwóch 44-latków
  • bracia usłyszeli zarzuty dręczenia swojej matki
  • kobieta doświadczała ze strony synów przemocy fizycznej i psychicznej
  • jeden ze sprawców kierował groźby karalne pod adresem przyrodniego brata
  • decyzją sądu mężczyźni spędzą w areszcie najbliższe dwa i trzy miesiące
  • za udowodnione znęcanie się nad bliskimi kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia

Sygnał o dramacie rozgrywającym się w jednym z domów postawił na nogi mundurowych, którzy natychmiast udali się na miejsce wezwania. W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że dwaj dorośli synowie od wielu miesięcy systematycznie dręczyli swoją matkę.

Kobieta przechodziła w swoich czterech ścianach prawdziwy koszmar. Oprawcy regularnie wszczynali awantury, w trakcie których szarpali seniorkę, obrzucali ją wyzwiskami oraz celowo nie pozwalali jej spać. Agresorzy demolowali domowe sprzęty i wprost zapowiadali, że pozbawią pokrzywdzoną życia.

44-latkowie z Suwałk zatrzymani. Grozili też przyrodniemu bratu

Jak wykazało policyjne dochodzenie, ofiarą agresji padła nie tylko matka, ponieważ jeden z napastników celował swoje groźby śmierci również w stronę przyrodniego brata. Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Suwałkach błyskawicznie sporządzili wniosek o izolację obu zatrzymanych od społeczeństwa poprzez tymczasowy areszt.

Wymiar sprawiedliwości w pełni podzielił stanowisko prokuratury i odizolował braci od rodziny. Jeden ze sprawców spędzi za kratami najbliższy kwartał, natomiast drugi z mężczyzn posiedzi w celi przez dwa miesiące. Za popełnione akty przemocy domowej polskie prawo przewiduje karę sięgającą nawet pięciu lat pozbawienia wolności.

