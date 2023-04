Andrzej z Plutycz bał się, że nie da rady. Spełniły się jego najgorsze obawy. Złośliwe komentarze internautów

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz konsekwentnie rozwija swój kanał na YouTube. Najnowszym filmik zatytułowany "Andrzej 10 lat nie orał Ursusem c 360 Czy pamięta jak to się robi Montażem pługa Rolnicy z Podlasia" ma już na swoim koncie 140 tys. wyświetleń. Pochodzący z Plutycz rolnik przygotowuje swój ciągnik C-360 do orania pola. Problem w tym, że Andrzej nie robił tego od 10 lat. Do cięższych prac używał potężniejszego Ursusa model 1014. - Mam plan zaczepić pługi trójki do sześćdziesiątki i pojechać zaorać pole. To jest dla mnie zabytek, a nie traktor. Tylko jadę zobaczyć, co potrafi. Po remoncie nie był ruszany pługami. Około 10 lat nie orałem tym sprzętem - powiedział Andrzej Onopiuk. 40-latek najpierw sprawdził olej, uzupełnił paliwo, następnie dość długo podczepiał pług do ciągnika. Nagranie trwa ponad 20 minut. Mężczyzna od początku bał się, że nic z tego nie wyjdzie. Jego podejrzenia okazały się słuszne. - To nie jest traktor do orania. On ledwo co pociągnie, nie to co duży traktor. Ten to tylko przewraca - podsumował Andrzej. W sekcji komentarzy jak zwykle komentarzy, w sporej większości pełnych złośliwości. "Szarpać wszystko i wszystkim byle nie ruszać głową", "takich fachowców nam potrzeba", "legendarny odcinek nie tego się już nie odzobaczy". Całość możecie obejrzeć poniżej. Przy okazji przypominamy, że w każdą niedzielę można oglądać Andrzeja z Plutycz w serialu Rolnicy. Podlasie (emisja na Fokus TV, godz. 20).

