Andrzej z Plutycz gwiazdą disco polo. Wystąpił w teledysku. Fani bezlitośni. Aż przykro czytać

Rolnicy. Podlasie. Zgodnie z zapowiedziami, w piątek (27 października), odbyła się premiera nowej piosenki zespołu Miami - "Kowboje z Plutycz". Klip do utworu disco polo powstał w Plutyczach koło Bielska Podlaskiego, w gospodarstwie Gienka i Andrzeja. Na ekranie możemy zobaczyć bohaterów serialu Rolnicy. Podlasie w towarzystwie ponętnej blondynki oraz wokalisty Miami. Są też krowy, konie i gra w karty. O muzyce się nie wypowiadamy, wszak o gustach się nie dyskutuje. A co tekstem? W pewnym momencie słyszymy: "Jednak Gienek to jest twarda sztuka, dla syna swego ciągle żony szuka. Andrzej to chłop nie byle jaki. Chce księżniczki barbi takiej jak z bajki". Refren wpada w ucho: "Gienek i Andrzej to nie kowboje, ale w Plutyczach mają ranczo swoje. Gienek i Andrzej to dwa rolniki, a Plutycze to nie zachód dziki".

A co o nowym wcieleniu Andrzeja sądzą jego fani? Zerknijmy na statystyki. W sobotę o godz. 10 teledysk ma na swoim koncie 37 tys. wyświetleń i ponad 140 komentarzy. Opinie są zróżnicowane, choć dominują raczej komentarze w stylu: "żenada". - Przestańcie się ośmieszać. Zajmijcie się w końcu tym gospodarstwem... - napisał jeden z internautów. Sporo komentarzy nie nadaje się do powtórzenia. Są też pozytywne opinie: "wchodzi pod nóżkę", "piękny teledysk". A Wy co o tym sądzicie? Oddajcie głos w naszej sondzie. Przypominamy, że Gienka i Andrzeja będzie można zobaczyć w serialu Rolnicy. Podlasie najbliższą niedzielę (29.10) o godz. 20 na Fokus TV.

Sonda Jak oceniasz udział Gienka i Andrzeja w teledysku disco polo? Super Żenada