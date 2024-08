Andrzej z Plutycz okradziony! Chwalił się tym sprzętem na filmikach. Rolnik ostrzega złodzieja

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz przeżywa trudny okres. Popularny rolnik został bezczelnie ukradziony. Zuchwały złodziej lub złodzieje w środku nocy zakradli się na pastwisko i ukradł panel słoneczny, który zasilał w prąd elektryczny pastuch. Strata boli, tym bardziej że zuchwały złodziej w ten sposób zepsuł ogrodzenie, które nie spełnia już swojej roli. Konie w każdej chwili mogą przerwać ogrodzenie i rozbiec się po okolicy, co już się zdarzało. Andrzej z Plutycz jest tym wstrząśnięty. Pastuch otaczał 12 hektarowe pastwisko. - Ogromne pieniądze to kosztowało. Nic już nie działa - załamuje ręce rolnik. 41-latek zgłosił sprawę na policję i liczy, że wkrótce uda się znaleźć złodzieja. - Ewentualnie czekam, że ten panel tutaj się pojawi od tej osoby, co skradła. Bo to jest... za to grozi ogromna kara, mało, że finansowa, to jeszcze ta osoba do więzienia trafi, jak dojdziemy, kto to jest. Są nagrania we wsi, kamery stoją, bo to wiadomo, że to było w nocy robione. Niech ta osoba uważa, bo jest być może nagrana na kamerach - ostrzega Onopiuk. Współczujemy rolnikowi i liczymy, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał. Serial Rolnicy. Podlasie, którego Andrzej jest bohaterem, jest emitowany w niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

Rolnicy. Podlasie. Uciekły konie. Andrzej sprawdza ogrodzenie