Andrzej z Plutycz pokazał działkę. Robi wrażenie. Rolnik postawi tam drugi dom? Ktoś napisał: "potężne gospodarstwo"

Rolnicy. Podlasie. W gospodarstwie Andrzeja i Gienka Onopiuka zmienia się ostatnio bardzo dużo. Jest nowy sprzęt, dom przeszedł gruntowny remont, a teraz powstało zupełnie nowe ogrodzenie dla koni. Wbrew pozorom to bardzo ważna inwestycja. O tym zrealizowanym we współpracy z prywatną firmą przedsięwzięciu, dowiedzieliśmy się z filmiku Gruba inwestycja u Gienka i Andrzeja Rolników z Podlasia Plutycze 2023, który jest dostępny na kanale Gienek Andrzej Plutycz na YouTube. Filmik znajduje się pod artykułem. Przy okazji możemy zobaczyć jak "z góry" wygląda pole należące do Andrzeja. Powierzchnia robi wrażenie! Oczywiście to tylko mały fragment, bowiem celebryta z Plutycz ma ponad 50 ha ziemi. - Na tej działce można postawić dom, i zbudować potężne gospodarstwo - skomentował internauta.

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz ma nowe "profesjonalne" ogrodzenie. Koniec problemów z sąsiadami?

Dlaczego ta inwestycja jest taka ważna? Andrzej z Plutycz od dawna miał problem z końmi, które regularnie uciekały z pastwiska. Elektryczny pastuch nie stanowił dla nich żadnej bariery. Do tej pory było tak, że zwierzęta forsowały ogrodzenie (lub niszczyły je dzikie zwierzęta) i biegały po okolicy, co nakręcało konflikt z sąsiadami. Pojawiła się nawet propozycja, aby sprzedać zwierzęta. Andrzej nie ma ostatnio zbyt dobrej relacji z krajanami. 40-letni celebryta został nawet uderzony w twarz! Podobno biegające luzem konie Gienka i Andrzeja "idą w szkodę" i niszczą uprawy okolicznych rolników. Nowe ogrodzenie powinno załatwić ten problem. - Teraz moje konie będą biegały na polu, bo nieraz rozrywały. W tej chwili nie rozerwą. Nie ma takiej opcji - zapewnił Andrzej. Teraz niejeden rolnik może mu zazdrość. Ogrodzenie wygląda solidnie, ma długość 1,5 kilometra. Prąd zapewniają panele słoneczne. "Panie Andrzeju w końcu profesjonalne ogrodzenie pastwiska i pana konie nie uciekną" - napisał pod filmem jeden z internautów. Andrzeja oraz Gienka można oglądać w każdą niedzielę na kanale Fokus TV. Nowe odcinki Rolnicy. Podlasie są emitowane o godz. 20.

Rolnicy. Podlasie. Uciekły konie. Andrzej sprawdza ogrodzenie