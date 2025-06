Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej z Plutycz próbują zapanować nad krowami

Piękne, ale opuszczone. AI wybrało najgorsze miasto do życia na Podlasiu

Rolnicy. Podlasie. Andrzej Onopiuk (42 l.) to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych rolników w województwie podlaskim, a na pewno najpopularniejszy gospodarz w malowniczych Plutyczach, położonych nieopodal Bielska Podlaskiego. Mężczyzna, którego widzowie serialu Rolnicy. Podlasie poznali jako skromnego rolnika, szybko przeszedł ogromną metamorfozę. Dziś Andrzej to dynamiczny i pewny siebie gospodarz, który nie boi się inwestycji i zmian. Rolnik gospodaruje razem z ojcem Gienkiem (70 l.). Panowie regularnie występują w serialu Rolnicy. Podlasie, a często towarzyszy im Sławek zwany Jastrzębiem. Ta trójka nieźle radzi sobie podczas wspólnej pracy. Ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć, jak panowie wyprowadzają krowy na pastwisko. - Tam do bunkra. Tam jest woda - powiedział Gienek. Wcześniej jednak Andrzej musiał przygotować łańcuchy i paliki. Ostatecznie zwierzęta zostały bezpiecznie przyprowadzone na zielone pastwisko.

O czym jest serial Rolnicy. Podlasie?

Serial Rolnicy. Podlasie to produkcja, która w 2019 roku zadebiutowała na antenie stacji Fokus TV i szybko zdobyła rzeszę fanów. Program przedstawia życie codzienne rolników z Podlasia, ich pracę na roli, hodowlę zwierząt oraz relacje rodzinne i sąsiedzkie. Widzowie mają okazję zobaczyć, jak wygląda praca na wsi, jakie wyzwania stają przed rolnikami oraz jak radzą sobie z trudnościami. Nowy odcinek już w najbliższą niedzielę o godz. 20 na Fokus TV.

W serialu Rolnicy. Podlasie występują rolnicy z województwa podlaskiego. Wśród nich są m.in.:

Gienek i Andrzej z Plutycz

Emilia Korolczuk z Laszek

Monika i Tomek z Pokaniewa

Agnieszka i Jarek z Bronowa

Każdy z bohaterów serialu ma swoją własną historię i doświadczenia, które dzieli się z widzami. Dzięki temu program jest bardzo różnorodny i interesujący.