Apel do mieszkańców trzech województw. "Trwa operacja wojska, apelujemy o pozostanie domach"

Jacek Chlewicki
2025-09-10 7:13

Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów - poinformował Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Majdan-Sielec. Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie

Autor: Shutterstock

W trosce o bezpieczeństwo apelujemy do mieszkańców: w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie należy się do nich zbliżać, dotykać ani ich przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren - poinformował w środę rano Sztab Generalny Wojska Polskiego. Z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych we wcześniejszym komunikacie podało:

"W wyniku dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy doszło do bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron. Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych mogących stanowić zagrożenie Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a polskie i sojusznicze siły i środki pozostają w pełnej gotowości do dalszej działalności."

"Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" - podało po godzinie 3 nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

O godzinie 5.40 w miejscowości Czosnówka (woj. lubelskie) policjanci potwierdzili odnalezienie uszkodzonego drona.

DRONY
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE