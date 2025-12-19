Ponad 6 tys. zł ekstra do emerytury lub renty. Lepiej tego nie przegapić

Od początku 2025 roku obowiązują nowe, jednolite zasady wypłaty specjalnego świadczenia honorowego. Jego wysokość została uregulowana ustawowo i po marcowej waloryzacji wynosi obecnie 6 589,67 zł brutto miesięcznie.

Świadczenie w większości przypadków przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Decyzję o jego przyznaniu wydaje właściwy organ emerytalno-rentowy, m.in. ZUS lub KRUS. Jeśli dana osoba pobiera świadczenia z więcej niż jednej instytucji, wypłatą zajmuje się ZUS. Wniosek muszą złożyć osoby, które nie pobierają emerytury ani renty, ale spełniają pozostałe warunki określone w przepisach, w tym posiadają polskie obywatelstwo oraz odpowiedni okres związania z Polską. Do końca 2024 roku świadczenie miało charakter wyjątkowy i było przyznawane w stałej kwocie, bez waloryzacji, co prowadziło do znacznych różnic w wysokości wypłat.

W praktyce doprowadziło to do znacznych różnic w wysokości wypłacanych świadczeń, ponieważ raz ustalona kwota pozostawała niezmienna przez całe życie beneficjenta, gdyż nie podlegała waloryzacji – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim. W województwie podlaskim z honorowego świadczenia wypłacanego przez ZUS korzysta obecnie 109 osób. Najstarsza beneficjentka w regionie w styczniu ukończy 115 lat.

