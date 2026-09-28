Policyjne kontrole w całym regionie. Zatrzymano 38-letnią kobietę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-28 9:18

W poniedziałek, 28 września, funkcjonariusze policji w województwie podlaskim przystąpili do zakrojonych na szeroką skalę kontroli trzeźwości. Pierwsze dwie godziny działań przyniosły zatrzymanie dziesięciu osób, które prowadziły pojazdy pod wpływem alkoholu.

Policyjne kontrole w całym regionie. Zatrzymano 38-letnią kobietę
Autor: Policja Podlaska/KWP Białystok/ Materiały prasowe

Policyjna akcja ruszyła w poniedziałek, 28 września, o godz. 5. Badania trzeźwości prowadzone są na terenie całego województwa podlaskiego.

Już początek działań pokazał skalę problemu. W pierwszych dwóch godzinach kontroli policjanci zatrzymali 10 osób prowadzących pojazdy „na podwójnym gazie”.

Niechlubny rekord w Knyszynie

Najwięcej alkoholu wykryto u 38-letniej kierującej Mazdą. Kobieta została zatrzymana do kontroli w Knyszynie. Badanie wykazało u niej blisko 2 promile.

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Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców również w kolejnych godzinach. Działania podlaskiej policji zakończą się dopiero we wtorek rano.

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KNYSZYN
KONTROLE POLICYJNE