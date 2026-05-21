Weekend w Białymstoku z rosnącą temperaturą. Finał przyniesie jednak deszcz

Pogoda dla Białegostoku: 22-24 maja

Nadchodzący weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem rosnącej temperatury, która swój szczyt osiągnie w niedzielę. Niestety, ostatni dzień weekendu przyniesie również zmianę aury i opady deszczu. Pierwsze dwa dni, piątek i sobota, zapowiadają się jednak bezdeszczowo, choć z różnym stopniem zachmurzenia.

Weekend rozpocznie się w piątek, 22 maja, z niebem w dużej mierze pokrytym chmurami. Mimo to, prognozy nie przewidują opadów, co pozwoli na spędzenie czasu na zewnątrz. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą komfortowe 20 stopni Celsjusza. Noce pozostaną jeszcze chłodne – ta z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 9 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, jego średnia prędkość wyniesie około 4 m/s.

Słoneczna i cieplejsza sobota

Sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody i będzie najpogodniejszym dniem weekendu. Na niebie nad Białymstokiem pojawi się znacznie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. Przełoży się to również na wyższą temperaturę, która w ciągu dnia wzrośnie do około 22 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie równie chłodna jak poprzednia, z temperaturą na poziomie 9°C. Dodatkowo wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość do 3 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze przyjemniejsze.

Deszczowa niedziela z najwyższą temperaturą

Ostatni dzień weekendu okaże się najcieplejszy, ale jednocześnie przyniesie załamanie pogody. W niedzielę termometry mogą pokazać nawet 23 stopnie Celsjusza, co będzie najwyższą wartością w tym okresie. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednie, z temperaturą minimalną w okolicach 12°C. Niestety, wraz z ociepleniem nad miasto nadciągną chmury deszczowe, przynosząc słabe opady. Prędkość wiatru pozostanie na poziomie z soboty, czyli około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Białymstoku?

Zmienna aura w Białymstoku pozwala na elastyczne planowanie weekendu. Piątkowe zachmurzenie przy braku deszczu to dobra okazja na spokojny spacer po mieście lub spotkanie w kawiarnianym ogródku. Sobota, jako najsłoneczniejszy dzień, będzie idealna na pełne wykorzystanie czasu na świeżym powietrzu – czy to w parkach, na wycieczce rowerowej, czy podczas spotkania w plenerze. Z kolei niedzielne opady deszczu mogą stać się pretekstem do poszukania atrakcji pod dachem, takich jak wizyta w lokalnej galerii sztuki, muzeum czy wybranie się na seans filmowy.

Dane pogodowe: OpenWeather