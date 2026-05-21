To nowy raj dla osób szukających spokoju. Jest podobny do Bieszczad

Idealny azyl dla zmęczonych codziennym zgiełkiem

Współcześni podróżni coraz rzadziej decydują się na intensywne zwiedzanie i wyjazdy wypełnione po brzegi rozmaitymi atrakcjami. Zauważalnie rośnie popyt na lokalizacje oddalone od głównych kurortów, które gwarantują kameralną atmosferę i upragnioną ciszę. Codzienny pośpiech sprawia, że jesteśmy wyraźnie przebodźcowani ciągłym dostępem do sieci, natłokiem informacji i wszechobecnym hałasem.

Obecnie czas wolny od pracy przestaje przypominać maraton zaliczania kolejnych punktów na mapie, a staje się procesem odbudowywania wewnętrznej harmonii. Dla wczasowiczów największe znaczenie ma otoczenie dzikiej przyrody oraz szansa na prawdziwe odcięcie się od narastających problemów. Okazuje się, że tego typu luksusowe warunki znajdziemy w Polsce nie tylko w niezwykle popularnych Bieszczadach.

Suwalszczyzna to idealna alternatywa dla zatłoczonych gór

Przez długi czas północno-wschodnie krańce Polski przegrywały rywalizację z południem, jednak obecnie Suwalszczyzna skutecznie kusi miłośników odpoczynku i nieskrępowanej przestrzeni. Ten malowniczy obszar wyróżnia się niesamowitym ukształtowaniem terenu na tle innych rejonów naszego kraju. Pozostałości po dawnym zlodowaceniu ukształtowały tamtejszy krajobraz, który charakteryzuje się:

obecnością rozległych wzgórz i pagórkowatych moren,

występowaniem niezwykle głębokich rynien jeziornych,

mnogością krystalicznych zbiorników wodnych,

ogromnymi kompleksami leśnymi i dziewiczymi dolinami.

Symbolem tego wyjątkowego regionu pozostaje jezioro Hańcza, które dzierży tytuł najgłębszego zbiornika wodnego w całej Polsce.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Suwalszczyzna - region pełen perełek [ZDJĘCIA]

12

W jakim województwie leży Suwalszczyzna?

Pod kątem geograficznym ten urzekający region umiejscowiony jest na północno-wschodnich krańcach naszego kraju. Zdecydowana większość jego terytorium znajduje się w granicach województwa podlaskiego, natomiast mniejsze fragmenty wchodzą w skład administracyjny województwa warmińsko-mazurskiego.

QUIZ. Sobotni test z ortografii. Znasz slang? Jak zapiszesz te młodzieżowe słowa roku? Pytanie 1 z 10 Wskaż poprawną pisownię: Szponcić Szpącić Następne pytanie

Miasta w "nowych Bieszczadach"

Warto zauważyć, że w codziennych rozmowach turystów ten urokliwy obszar bywa potocznie określany mianem „nowych Bieszczad”. Choć nazwa ta nie funkcjonuje w żadnych oficjalnych dokumentach, to bardzo celnie oddaje cichy i rzadko zaludniony charakter terenów, które wciąż skutecznie opierają się naporowi masowej turystyki. W tych okolicach znajdziemy kameralne ośrodki miejskie, stanowiące świetną bazę wypadową dla podróżnych szukających kontaktu z naturą. Wśród najważniejszych punktów na lokalnej mapie należy wymienić: