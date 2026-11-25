Cała sytuacja rozegrała się 22 października 2026 roku w domu oskarżonego mężczyzny. Prokuratorzy ustalili, że 40-latek dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej komornika, ponieważ chciał w ten sposób powstrzymać urzędnika przed służbowym zajęciem jego samochodu.

Agresywny mieszkaniec miasta na tym nie poprzestał, gdyż wyrwał urzędnikowi i zniszczył protokół z przeprowadzonej czynności, a także dokument wzywający go do wizyty w kancelarii komorniczej. Podejrzany potwierdził swoją winę i przyznał się do postawionych mu zarzutów.

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Śledczy przesłali akt oskarżenia do sądu 24 listopada. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.