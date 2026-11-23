W położonych nieopodal Bielska Podlaskiego Plutyczach jednym z najpopularniejszych mieszkańców jest bez wątpienia Eugeniusz Onopiuk. Razem ze swoim synem Andrzejem zajmuje się on prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w którym hodują między innymi konie, krowy oraz drób. Choć popularny Gienek przeszedł już na emeryturę, to wciąż angażuje się w codzienne obowiązki i pomaga w pracach na roli.

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Gienek z Plutycz o swojej emeryturze. Tyle dostawał za 42 lata pracy

Gospodarz poruszył temat wysokości swojego świadczenia w 2022 roku, kiedy to zestawił własną wypłatę z emeryturami pobieranymi przez inne osoby.

„I co ja za 42 lat roboty dostałem? 1200 zł emerytury, a niektórzy po 15 lat przepracowali i mają po trzy, cztery, a ja za 42 lat roboty dostaje 1200” – żalił się rolnik.

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Przez kolejne lata wypłacane rolnikom renty oraz emerytury przeszły jednak szereg waloryzacji. Po zmianach z 1 marca 2026 roku wypłacana przez KRUS emerytura podstawowa sięga kwoty 1780,64 zł. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że dokładnie taki przelew trafia na konto Gienka. Indywidualna kwota pobieranego przez niego świadczenia pozostaje tajemnicą, ponieważ ostateczna wysokość wypłaty jest uzależniona od szczegółowej sytuacji każdego gospodarza.

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Emerytury i dodatki z KRUS po waloryzacji w 2026 roku

Wraz z nadejściem 1 marca 2026 roku zaktualizowano także stawki innych dodatków i świadczeń realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie rodzicielskie świadczenie uzupełniające ukształtowało się na poziomie 1978,49 zł, natomiast osoby sprawujące funkcję sołtysa mogą liczyć na wypłatę rzędu 373,67 zł.

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Przeprowadzona waloryzacja podniosła również inne wypłaty, w tym dodatek pielęgnacyjny przysługujący inwalidom wojennym do kwoty 550,02 zł, ryczałt energetyczny do poziomu 336,16 zł, a także dodatek dla sieroty zupełnej, który wynosi teraz 689,17 zł. Z kolei osoby świętujące ukończenie stu lat życia otrzymują świadczenie honorowe opiewające na 6938,92 zł.