Policjanci pojechali do sklepu po zgłoszeniu o awanturującym się kliencie. Na miejscu ustalili, że ekspedientka odmówiła mężczyźnie sprzedaży alkoholu, co go rozzłościło. Zaczął zachowywać się wulgarnie i agresywnie. Gdy dowiedział się, że wezwano policję, wyszedł ze sklepu.

Mundurowi zauważyli go na ulicy, gdy jechali na interwencję. Mężczyzna był pobudzony. Wyzywał i groził policjantom, a podczas zatrzymywania pluł na nich i uderzył jednego z funkcjonariuszy w twarz.

46-latek trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych, naruszenia nietykalności cielesnej jednego z policjantów oraz kierowania gróźb karalnych.

W trakcie sprawdzania danych okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Legionowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i groźby karalne. Trafił do aresztu na 2,5 roku, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi, a także za naruszenie jego nietykalności cielesnej, grozi do trzech lat pozbawienia wolności.