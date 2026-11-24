Z zapowiedzi organizatora wynika, że tegoroczne wydarzenie potrwa 12 dni, a czerwony pojazd pojawi się w 23 miastach w różnych regionach Polski. Całe przedsięwzięcie wystartuje 1 grudnia od wizyty w Mielcu oraz Tarnowie, skąd wyruszy w dalszą podróż po kraju.

Mieszkańcy woj. podlaskiego zobaczą charakterystyczną ciężarówkę na samym końcu tegorocznego objazdu, ponieważ w środę 16 grudnia odwiedzi ona Augustów i Suwałki. Coca-Cola zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy i obiecuje liczne atrakcje, jednak w opublikowanym harmonogramie brakuje jeszcze szczegółowych godzin oraz konkretnych adresów postojów. Przedstawiciele marki apelują o bieżące obserwowanie komunikatów z aktualizacjami.

Harmonogram tegorocznego przejazdu obejmuje kolejno we wtorek 1 grudnia Mielec i Tarnów, a w środę 2 grudnia Nowy Sącz oraz Brzesko.

Następnie w czwartek 3 grudnia pojazd zawita do Krakowa, w piątek 4 grudnia odwiedzi Biertowice i Wadowice, w sobotę 5 grudnia zatrzyma się w Prudniku, natomiast w niedzielę 6 grudnia pojawi się w Rudzie Śląskiej oraz Bytomiu.

Kolejny etap rozpocznie się w środę 9 grudnia w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim, w czwartek 10 grudnia ciężarówka dotrze do Skierniewic i Łodzi, a w piątek 11 grudnia zobaczą ją mieszkańcy Torunia.

Czytaj też: Oto finalistki Polska Miss 2026. Mają od 19 do 29 lat. Łączą naukę, pracę i rozwijanie pasji

W weekend, czyli w sobotę 12 grudnia, zaplanowano wizytę w Kartuzach i Gdyni, a w niedzielę 13 grudnia w Gdańsku. Całą trasę zamknie zaplanowany na środę 16 grudnia przystanek w Augustowie i Suwałkach.

72