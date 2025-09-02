Augustowscy policjanci zatrzymali 24-latka, który na molo groził przechodniom nożem do tapet i gazem łzawiącym.

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór, po godzinie 20:00.

24-latek był pobudzony i nie reagował na polecenia policjantów.

Najpierw ruszył w stronę mundurowych, a później skierował się w stronę tłumu ludzi.

Funkcjonariusze obezwładnili go i odebrali niebezpieczne przedmioty.

W poniedziałkowy wieczór, po godzinie 20:00, augustowscy policjanci interweniowali na molo, gdzie młody mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec przechodniów. Według zgłoszenia miał grozić nożem do tapet oraz gazem łzawiącym. Dyżurny miejscowej komendy po otrzymaniu informacji natychmiast wysłał na miejsce patrol. Dzięki podanemu rysopisowi policjanci szybko zlokalizowali wskazanego mężczyznę. 24-latek był wyraźnie pobudzony i nie reagował na polecenia mundurowych. Najpierw ruszył w stronę funkcjonariuszy, a następnie skierował się w stronę tłumu osób spacerujących po molo.

Zobacz też: Ukradł nóż i zadźgał człowieka. Dariusz J. usłyszał zarzuty

Obezwładniony i rozbrojony

Policjanci błyskawicznie podjęli działania, aby zapobiec zagrożeniu. Obezwładnili agresora i odebrali mu niebezpieczne przedmioty. - Był pijany. Badanie wykazało, że miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie - informuje oficer prasowy KPP w Augustowie.

24-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie trzeźwiał. Mundurowi prowadzą teraz czynności, które pozwolą ustalić zakres odpowiedzialności karnej mężczyzny.

Atakował samochody i policjantów, nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać? Tak, zdecydowanie! To zależy od sytuacji. Nie. Od tego jest policja albo ochrona w sklepie.