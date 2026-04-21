Poznała w internecie o 20 lat młodszego mężczyznę. Na spotkaniu horror. Związał jej ręce i nogi

47-latka została pobita i okradziona podczas spotkania

sprawcą okazał się 27-letni mężczyzna poznany w sieci

podejrzany został zatrzymany na miejscu przez policję

grozi mu do 15 lat więzienia

Zgłoszenie o pobiciu oraz kradzieży trafiło do dyżurnego augustowskiej policji. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kobieta dwa tygodnie wcześniej poznała 27-latka za pośrednictwem portalu randkowego. Podczas spotkania w jednym z mieszkań na terenie miasta sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Mężczyzna stał się agresywny – uderzył kobietę w twarz, a następnie związał jej ręce i nogi, uniemożliwiając ucieczkę.

Napastnik wykorzystał sytuację i okradł swoją ofiarę. Zabrał telefon o wartości około 9000 złotych oraz 2000 złotych gotówki z portfela. Po chwili rozwiązał kobietę. 47-latka natychmiast wybiegła z mieszkania. Sprawca ruszył za nią, a następnie odjechał.

Czytaj też: Pijany 25-latek zdemolował taksówkę. Nie miał pieniędzy, żeby zapłacić za kurs

Sprawą zajęli się augustowscy kryminalni, którzy pojechali do pokrzywdzonej, by ustalić szczegóły zdarzenia. W trakcie rozmowy niespodziewanie zadzwonił domofon. Okazało się, że pod budynkiem stoi 27-latek. Kobieta otworzyła drzwi, a mężczyzna wszedł do środka. Gdy zauważył policjantów, próbował uciekać, jednak został szybko zatrzymany. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w jego kurtce skradziony telefon oraz gotówkę.

Czytaj też: Dramat ciężarnej kobiety. Jej narzeczony wpadł w furię

27-latek usłyszał zarzut rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Kobiety poszukiwane przez podlaską policję. Wydano za nimi listy gończe

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię