Poznała w internecie o 20 lat młodszego mężczyznę. Na spotkaniu horror. Związał jej ręce i nogi

Jacek Chlewicki
2026-04-21 7:43

Do groźnego zdarzenia doszło w Augustowie. 47-letnia kobieta została pobita i okradziona przez mężczyznę, którego poznała w internecie. 27-latek usłyszał zarzut rozboju i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Autor: Wygenerowane przez AI
  • 47-latka została pobita i okradziona podczas spotkania
  • sprawcą okazał się 27-letni mężczyzna poznany w sieci
  • podejrzany został zatrzymany na miejscu przez policję
  • grozi mu do 15 lat więzienia

Zgłoszenie o pobiciu oraz kradzieży trafiło do dyżurnego augustowskiej policji. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kobieta dwa tygodnie wcześniej poznała 27-latka za pośrednictwem portalu randkowego. Podczas spotkania w jednym z mieszkań na terenie miasta sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Mężczyzna stał się agresywny – uderzył kobietę w twarz, a następnie związał jej ręce i nogi, uniemożliwiając ucieczkę.

Napastnik wykorzystał sytuację i okradł swoją ofiarę. Zabrał telefon o wartości około 9000 złotych oraz 2000 złotych gotówki z portfela. Po chwili rozwiązał kobietę. 47-latka natychmiast wybiegła z mieszkania. Sprawca ruszył za nią, a następnie odjechał.

Sprawą zajęli się augustowscy kryminalni, którzy pojechali do pokrzywdzonej, by ustalić szczegóły zdarzenia. W trakcie rozmowy niespodziewanie zadzwonił domofon. Okazało się, że pod budynkiem stoi 27-latek. Kobieta otworzyła drzwi, a mężczyzna wszedł do środka. Gdy zauważył policjantów, próbował uciekać, jednak został szybko zatrzymany. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli w jego kurtce skradziony telefon oraz gotówkę.

27-latek usłyszał zarzut rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

AUGUSTÓW