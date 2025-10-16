Wataha wilków zbliża się do miasta. Podjęto pilną decyzję

Jak poinformował augustowski magistrat, o zgodę na płoszenie wilków wystąpił burmistrz miasta Mirosław Karolczuk. Decyzja była reakcją na liczne zgłoszenia mieszkańców, którzy w ostatnich tygodniach zauważali zwierzęta w różnych częściach miasta. Urząd zapewnia, że działania odstraszające nie będą zagrażać życiu zwierząt. Zajmą się nimi wykwalifikowani specjaliści, a ich zadaniem będzie bezpieczne i humanitarne przepłoszenie osobników, które regularnie pojawiają się w pobliżu domów.

Petardy, pistolety hukowe i światło migające

W decyzji RDOŚ wskazano, że do płoszenia mogą zostać użyte różne środki – od petard i pistoletów hukowych po broń myśliwską, klaksony samochodowe czy latarki z trybem migającym. - Czynności będą dotyczyć wyłącznie osobników regularnie przebywających w pobliżu zabudowań. Chodzi o agresywne zwierzęta, uporczywie powodujące szkody oraz stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia ludzi – wyjaśnił Regionalny Konserwator Przyrody Adam Bohdan.

Odstraszaniem objętych zostanie dziesięć wilków, których zachowanie najbardziej utrudnia życie mieszkańcom. Zgoda na działania obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku.

Wataha z Puszczy Augustowskiej coraz bliżej miasta

Jak podaje magistrat, problemem jest wataha zamieszkująca od kilku lat pobliską Puszczę Augustowską. Stado się rozrosło, a młode osobniki w poszukiwaniu nowego terytorium coraz częściej wchodzą na teren miasta. - Często są one bardzo zagubione i bardziej przestraszone niż ludzie, którzy je zobaczą. Lepiej zachować spokój i nie prowokować. Zalecam też, aby zachować bezpieczny dystans – podkreśliła dr Joanna Harmuszkiewicz z Nadleśnictwa Augustów.

Apel do mieszkańców

Urząd Miejski w Augustowie apeluje do mieszkańców o zgłaszanie każdego przypadku spotkania z wilkiem. Pomocne mogą być zdjęcia lub nagrania, które ułatwią specjalistom identyfikację zwierząt. Wilki objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową od 1998 roku. Za zabicie wilka grozi kara nawet do pięciu lat więzienia.

