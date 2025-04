Wilki zaatakowały człowieka. "Wszędzie była krew". Ludzie się boją

Słodkie grafiki i obrazki do pobrania za darmo na Wielkanoc. Idealne do wysłania rodzinie, znajomym

Do ataku doszło ponad tydzień temu, około południa. Mieszkaniec Przystawki wybrał się ze swoim psem na spacer nad pobliski staw. Tam, zaledwie 200 metrów od domu, natknął się na dwa wilki. Jeden poszarpał go za ubranie. Drugi rzucił się i ugryzł mężczyznę w udo. Po ataku zwierzęta oddaliły się. – Jak wróciłam z pracy, to się przeraziłam. Wszędzie była krew, zastygnięte skrzepy. Mąż sam sobie opatrzył rany, ale widok był przerażający – relacjonowała dla Kuriera Porannego pani Mariola, żona poszkodowanego.

Mężczyzna nie chciał rozmawiać z mediami. Wiadomo jedynie, że jego stan jest dobry i przebywa w domu. Sokólska policja prowadzi postępowanie sprawdzające w tej sprawie.

"To nie są żarty"

W Przystawce i okolicznych wsiach zapanował strach. - Jeden człowiek, który na kolonii mieszka, to mówił, że wilki nawet do wody podchodzą. Jednemu to tak zaatakowały i zjadły psa, że tylko łańcuch został. A sołtys z innej wsi mówił, że gdzieś na kolonii naliczyli watahę liczącą aż 44 wilki. To nie są żarty. Ale zanim tragedii wielkiej nie będzie, to nikt pewnie z tym nic nie zrobi - powiedziała Kurierowi Porannemu Jadwiga Bućko, sołtys wsi Przystawka.

- To jest bardzo niepokojące. Ale faktem jest, że te mięsożerne drapieżniki podchodzą coraz bliżej siedzib ludzkich i przejawiają coraz mniejszy lęk - podkreśla w rozmowie z Kurierem Porannym dr Paweł Mędrek, powiatowy lekarz weterynarii w Sokółce.

Wilki w Polsce

Wilki od 1998 roku znajdują się pod ścisłą ochroną. Populację wilka w Polsce szacuje się na ponad 4 tys. osobników (stan na 2022 rok, dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Za zabijcie lub skłusowanie wilka grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Według leśników, wilki są raczej płochliwe i boją się ludzi.

Jak zachowywać się w sąsiedztwie wilków? Poradnik WWF:

Nie zostawiaj śmieci i odpadków żywności ani w pobliżu ludzkich zabudowań, ani w lesie

Zadbaj o swojego psa

Nie poluj na dobre ujęcia fotograficzne za wszelką cenę

Pod żadnym pozorem nie próbuj oswajać wilka

