Słynne uzdrowisko na Podlasiu ma poważny problem. Liczby mówią same za siebie

Z ustaleń Radia Białystok wynika, że bilans urodzeń w Augustowie za 2025 rok jest o 20 niższy niż w roku poprzednim. Lokalni urzędnicy szacują, iż w perspektywie najbliższych dwóch lat z przedszkoli ubędzie aż 170 maluchów, co w ciągu pięciu do siedmiu lat doprowadzi do likwidacji kilku klas w szkołach.

Zastępca burmistrza Filip Chodkiewicz przedstawił wyliczenia wskazujące na to, że między 2030 a 2032 rokiem w podstawówkach nr 4 i 6 pozostanie zaledwie po jednym oddziale na każdy rocznik. Przedstawiciele ratusza uspokajają jednak mieszkańców, że same placówki nie zostaną zamknięte.

Szkoły podstawowe i przedszkola w Augustowie czekają zmiany organizacyjne

Dane udostępnione przez Urząd Miejski w Augustowie wskazują, że pod pieczą lokalnego samorządu znajdują się obecnie cztery podstawówki o numerach 2, 3, 4 oraz 6. Poza nimi miasto zarządza również Żłobkiem nr 1, a także pięcioma przedszkolami miejskimi, które noszą numery 1, 2, 3, 4 i 6.

Pogłębiający się niż demograficzny prawdopodobnie wymusi na urzędnikach przeorganizowanie pracy oświaty oraz zredukowanie liczby klas odpowiednio do realnego zapotrzebowania. W tej chwili magistrat nie potwierdza jednak żadnych doniesień o planowanym zamykaniu podległych mu szkół podstawowych.

QUIZ. Co wiesz o Augustowie? To miasto w Podlaskiem uznawane jest za czołowe uzdrowisko w Polsce Pytanie 1 z 15 W którym wieku Augustów otrzymał prawa miejskie? XIV wiek XV wiek XVI wiek XVII wiek Następne pytanie

Augustów to popularne uzdrowisko i ośrodek produkcji jachtów na Podlasiu

Otoczony rozległą Puszczą Augustowską oraz dziewięcioma jeziorami Augustów stanowi jeden z kluczowych punktów na turystycznej mapie województwa podlaskiego. Miejscowość ta od 1993 roku oficjalnie cieszy się statusem uzdrowiska. Przyciąga odwiedzających nie tylko piękną przyrodą i historycznym Kanałem Augustowskim, ale też świetną infrastrukturą do żeglowania czy spływów kajakowych.

Poza walorami wypoczynkowymi miasto odgrywa istotną rolę w gospodarce regionu, a szczególną renomę przynosi mu rozwinięty przemysł stoczniowy i budowa jachtów.

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