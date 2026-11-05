Wielkie otwarcie IKEA w Białymstoku coraz bliżej. Tak będzie wyglądał nowy sklep

Pierwszy białostocki sklep sieci IKEA przyjmie klientów już 12 listopada 2026 roku. Nowa placówka powstaje w Galerii Zielone Wzgórze przy ulicy Wrocławskiej 20, gdzie zajmie część przestrzeni należącej dotychczas do hipermarketu Carrefour.

Białostocki punkt będzie drugim w Polsce sklepem IKEA w formacie kompaktowym, po otwartej w 2025 roku placówce w Bielsku-Białej. Mimo mniejszych rozmiarów w porównaniu do tradycyjnych wielkopowierzchniowych obiektów szwedzkiej sieci, nowe miejsce zaoferuje klientom nie tylko zakupy, ale także usługi projektowania oraz strefę gastronomiczną.

Asortyment IKEA w Białymstoku. Co kupimy od ręki?

Powierzchnia nowego sklepu przekroczy 3600 metrów kwadratowych. Odwiedzający będą mogli kupić na miejscu ponad 2000 artykułów do domu, wśród których dominować mają akcesoria i przedmioty codziennego użytku.

Na sklepowych półkach nie zabraknie jednak najpopularniejszych mebli i dodatków z oferty IKEA. Klienci bez problemu zaopatrzą się tam w znane regały KALLAX, fotele STRANDMON, szklanki POKAL czy też pudełka DRÖNA służące do przechowywania.

W przestrzeni sklepowej pojawią się również gotowe aranżacje pomieszczeń, prezentujące pomysły na urządzenie małych mieszkań i większych domów. Klienci będą mogli z bliska ocenić praktyczne patenty na organizację przestrzeni, systemy przechowywania oraz kompleksowe wyposażenie konkretnych wnętrz.

Brak danego towaru bezpośrednio na półce wcale nie przekreśla szans na jego zakup. Mieszkańcy regionu zyskają pełny dostęp do całego katalogu produktów IKEA, składając zamówienia przez internet lub u pracowników na miejscu. Zakupione w ten sposób artykuły będzie można odebrać w białostockim Punkcie Odbioru Zamówień IKEA lub zamówić z bezpośrednią dostawą pod wskazany adres.

Bistro IKEA i Sklepik Szwedzki w Galerii Zielone Wzgórze

Ważnym punktem nowej placówki będzie strefa ze szwedzkimi przysmakami. W białostockiej Galerii Zielone Wzgórze zostaną uruchomione Bistro IKEA oraz Sklepik Szwedzki.

Taka formuła pozwoli mieszkańcom Białegostoku połączyć zakupy meblowe z wizytą w popularnej strefie gastronomicznej. Z kolei działający obok Sklepik Szwedzki zaoferuje artykuły spożywcze znane z oferty skandynawskiego giganta.

Na terenie sklepu wydzielono też specjalną strefę przeznaczoną do profesjonalnego planowania wnętrz. Zatrudnieni tam doradcy IKEA pomogą w zaprojektowaniu funkcjonalnej kuchni oraz dopasowaniu systemów przechowywania do indywidualnych potrzeb i metrażu, jakim dysponują klienci.

Kiedy otwarcie IKEA w Białymstoku? Lokalizacja i godziny pracy

Debiut pierwszego sklepu IKEA w Białymstoku wyznaczono na czwartek, 12 listopada. Nowy punkt będzie sąsiadował bezpośrednio z hipermarketem sieci Carrefour, który przy okazji tej inwestycji przechodzi obecnie gruntowną modernizację i przebudowę.

W jakich godzinach będzie można zrobić zakupy w białostockiej IKEA?

- Od poniedziałku do soboty placówka będzie działać w godzinach 9:00–21:00.

- W niedziele handlowe zakupy zrobimy między godziną 10:00 a 20:00.

- Dokładna lokalizacja sklepu to Galeria Zielone Wzgórze przy ul. Wrocławskiej 20.

Białostocka inwestycja ma na celu skondensowanie najważniejszych atutów dużych marketów IKEA na znacznie mniejszym metrażu. Dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy Podlasia obejrzą asortyment na żywo i skonsultują się z projektantami, a także zamówią wybrane meble bez konieczności dalekich wyjazdów do wielkopowierzchniowych obiektów w innych miastach.

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