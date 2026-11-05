Ta niewielka wieś na Podlasiu słynie z wyjątkowego przysmaku. Napoleon miał zabrać ze sobą całą beczkę

• Miejscowość Kruszewo jest szeroko znana z wyrobu tradycyjnych kiszonych ogórków.

• Lokalne podania głoszą, że ich smakiem zachwycił się sam cesarz Napoleon Bonaparte.

• W przeszłości drewniane beczki z tymi przetworami były zatapiane w wodach rzeki Narew.

• Specjał o nazwie Kruszewski Ogórek Herbowy posiada oficjalny status produktu tradycyjnego.

Chodzi o położone w pobliżu Białegostoku oraz Narwiańskiego Parku Narodowego Kruszewo, które znajduje się w gminie Choroszcz. Ta podlaska wieś od bardzo dawna nosi miano „Zagłębia ogórkowego”, ponieważ zamieszkujące ją rodziny z dziada pradziada trudnią się hodowlą i tradycyjnym kiszeniem tych warzyw.

Napoleon Bonaparte i ogórki z Kruszewa. Legenda o wyprawie na Moskwę

Zgodnie z przekazywaną przez mieszkańców opowieścią, zmierzający w 1812 roku ze swoją armią na Moskwę Napoleon Bonaparte skosztował ogórków z Kruszewa i był pod tak wielkim wrażeniem ich smaku, że postanowił zabrać w dalszą drogę całą beczkę.

Według tej samej historii ostateczna klęska francuskiego cesarza podczas kampanii rosyjskiej wynikała z faktu, że zgromadzone zapasy kiszonych ogórków okazały się niewystarczające. Należy jednak pamiętać, że jest to wyłącznie lokalna legenda, która nie ma pokrycia w potwierdzonych źródłach historycznych.

Kruszewski Ogórek Herbowy i kiszenie w beczkach zatapianych w Narwi

Sekret niezwykłego smaku przysmaków z Kruszewa tkwi w dawnej metodzie ich przyrządzania. W przeszłości gospodynie i gospodarze umieszczali ogórki w drewnianych beczkach, a następnie zatapiali je w nurcie rzeki Narew. Taki zabieg pozwalał na bezpieczne magazynowanie gotowych kiszonek aż do momentu ich zbycia.

Dawne metody przetrwały próbę czasu, a sprawdzone przepisy wciąż przechodzą z rodziców na dzieci. Warto podkreślić, że w 2005 roku Kruszewski Ogórek Herbowy trafił na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ten wyjątkowy wyrób charakteryzuje się dużą chrupkością, delikatnie kwaśną nutą oraz wyraźnym zapachem czosnku i kopru.

Dodatkowo, począwszy od 1999 roku, wieś Kruszewo regularnie gości imprezę pod nazwą Ogólnopolski Dzień Ogórka, która stanowi dla lokalnej społeczności świetną okazję do pochwalenia się swoimi wyrobami.