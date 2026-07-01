Augustów dostał 37 razy więcej niż Supraśl. Tak podzielono dotacje dla podlaskich uzdrowisk

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-01 13:21

W 2026 roku budżet państwa dofinansuje dwie popularne miejscowości wypoczynkowe na Podlasiu. Jacek Brzozowski zatwierdził właśnie przyznanie specjalnych funduszy, które pozwolą władzom samorządowym na modernizację bazy turystycznej oraz zadbanie o cenne właściwości przyrodnicze tych terenów.

Augustów - turystyczna perła województwa podlaskiego
Autor: Shutterstock
  • Do kasy Augustowa wpłynie przeszło 742 tysiące złotych, podczas gdy Supraśl dostanie ponad 20 tysięcy złotych.
  • Przyznane fundusze samorządowcy muszą wydać ściśle na dbanie o status miejscowości kuracyjnych i ich ewolucję.
  • Poprzednie pule pieniędzy pozwoliły lokalnym włodarzom sfinansować między innymi remonty ulic oraz utrzymanie solankowych instalacji.

Pula państwowych środków w przeważającej części trafi do Augustowa, który dostanie ponad 742 tysiące złotych. Włodarze Supraśla otrzymają z kolei kwotę rzędu 20 tysięcy złotych. Przekazywane sumy są ściśle powiązane z wpływami z lokalnej opłaty klimatycznej. W praktyce wielkość dotacji zależy od liczby turystów i gości przebywających na tym terenie przed dwoma laty.

Włodarze gmin muszą spożytkować otrzymane środki tylko i wyłącznie na cele powiązane ze statusem kurortu. Lista dozwolonych inwestycji obejmuje między innymi rozwijanie infrastruktury dla turystów i dbanie o tereny zielone, a także systematyczną troskę o drogocenne złoża naturalne regionu.

Rok temu samorząd Supraśla wydał ponad 21 tysięcy złotych na serwisowanie i funkcjonowanie tężni solankowej ulokowanej w Parku Saskim. W tym samym czasie Augustów przeznaczył 456 tysięcy złotych na usuwanie przeszkód dla niepełnosprawnych oraz unowocześnienie sieci dróg. Włodarze zmodernizowali wtedy całkowicie trzy ulice, zlecając montaż podziemnych rur, jasnych latarni i estetycznych elementów przestrzeni publicznej.

Owoce przyznanych właśnie dofinansowań mieszkańcy i goście zauważą podczas przyszłorocznych wakacji. Zrealizowane prace sprawią, że oba lokalne uzdrowiska mocniej przyciągną podróżnych i pacjentów pragnących zadbać o swoje zdrowie na terenie województwa.

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