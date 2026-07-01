Augustów dostał 37 razy więcej niż Supraśl. Tak podzielono dotacje dla podlaskich uzdrowisk

Do kasy Augustowa wpłynie przeszło 742 tysiące złotych, podczas gdy Supraśl dostanie ponad 20 tysięcy złotych.

Przyznane fundusze samorządowcy muszą wydać ściśle na dbanie o status miejscowości kuracyjnych i ich ewolucję.

Poprzednie pule pieniędzy pozwoliły lokalnym włodarzom sfinansować między innymi remonty ulic oraz utrzymanie solankowych instalacji.

Pula państwowych środków w przeważającej części trafi do Augustowa, który dostanie ponad 742 tysiące złotych. Włodarze Supraśla otrzymają z kolei kwotę rzędu 20 tysięcy złotych. Przekazywane sumy są ściśle powiązane z wpływami z lokalnej opłaty klimatycznej. W praktyce wielkość dotacji zależy od liczby turystów i gości przebywających na tym terenie przed dwoma laty.

Włodarze gmin muszą spożytkować otrzymane środki tylko i wyłącznie na cele powiązane ze statusem kurortu. Lista dozwolonych inwestycji obejmuje między innymi rozwijanie infrastruktury dla turystów i dbanie o tereny zielone, a także systematyczną troskę o drogocenne złoża naturalne regionu.

Rok temu samorząd Supraśla wydał ponad 21 tysięcy złotych na serwisowanie i funkcjonowanie tężni solankowej ulokowanej w Parku Saskim. W tym samym czasie Augustów przeznaczył 456 tysięcy złotych na usuwanie przeszkód dla niepełnosprawnych oraz unowocześnienie sieci dróg. Włodarze zmodernizowali wtedy całkowicie trzy ulice, zlecając montaż podziemnych rur, jasnych latarni i estetycznych elementów przestrzeni publicznej.

Owoce przyznanych właśnie dofinansowań mieszkańcy i goście zauważą podczas przyszłorocznych wakacji. Zrealizowane prace sprawią, że oba lokalne uzdrowiska mocniej przyciągną podróżnych i pacjentów pragnących zadbać o swoje zdrowie na terenie województwa.

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