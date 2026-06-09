Pogoda w Białymstoku: 12-14 czerwca

Weekend w Białymstoku rozpocznie się pod znakiem chmur i wilgotnej aury. Piątek, 12 czerwca, upłynie przy dużym zachmurzeniu, z którego mogą pojawić się opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 10 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, osiągając około 2 m/s.

Sobota, 13 czerwca, przyniesie bardzo podobne temperatury. W dzień na termometrach zobaczymy maksymalnie 18°C, a w nocy około 10°C. Utrzymają się też słabe opady deszczu. Wyraźną różnicą w porównaniu do piątku będzie jednak wiatr, który nasili się i powieje z prędkością dochodzącą do około 4 m/s, co może sprawić, że odczucie chłodu będzie większe.

Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę, 14 czerwca. Tego dnia nad Białymstokiem pojawi się znacznie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. Co najważniejsze, prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Rozpogodzenie przyjdzie jednak wraz z ochłodzeniem – niedziela będzie najzimniejszym dniem weekendu. Maksymalna temperatura w ciągu dnia sięgnie zaledwie 16 stopni, a nocą spadnie do około 9 stopni. Wiatr ponownie osłabnie do prędkości około 2 m/s.

Weekend w Białymstoku. Jak spędzić czas?

Pochmurna i deszczowa aura w piątek oraz sobotę może skłaniać do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie, muzeum czy restauracji. Krótszy spacer z parasolem również będzie możliwy, zwłaszcza że temperatury utrzymają się na umiarkowanym poziomie. Z kolei słoneczna, choć chłodniejsza niedziela, stworzy doskonałe warunki do aktywności na świeżym powietrzu. To będzie dobry moment na dłuższą wycieczkę rowerową, spacer po parku czy relaks w przydomowym ogrodzie, warto jednak pamiętać o nieco cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather