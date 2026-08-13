Atak na babcię. Izabela J. używała m.in. rozbitej szklanki i tarki

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-13 11:37

Izabela J. jest podejrzana o usiłowanie zabójstwa swojej babci podczas rozboju. Według Prokuratury Rejonowej w Łomży kobieta brutalnie pobiła seniorkę, używając także noża, rozbitej szklanki i tarki kuchennej. Sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt.

Radiowóz policyjny widziany z góry przez liście drzew. O ataku wnuczki na babcię przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia 2026 roku w jednej z miejscowości na terenie podlaskiej gminy Śniadowo. Jak ustaliła prokuratura, Izabela J. miała zaatakować swoją babcię, chcąc zabrać jej pieniądze.

Śledczy podejrzewają, że kobieta działała również z bezpośrednim zamiarem pozbawienia pokrzywdzonej życia. Seniorka miała być bita i kopana po całym ciele. Napastniczka miała ponadto uderzać ją w głowę i ciało nożem, rozbitą szklanką oraz tarką kuchenną.

Pokrzywdzona doznała obrażeń naruszających prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez okres przekraczający siedem dni. Według prokuratury zamierzony przez podejrzaną cel nie został osiągnięty ze względu na postawę seniorki oraz udzieloną jej pomoc lekarską.

Czytaj też: Włamanie do plebanii. Ksiądz gonił sprawcę

Trzy miesiące aresztu dla Izabeli J.

7 sierpnia prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Łomży o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. II Wydział Karny przychylił się do wniosku i zastosował ten środek na trzy miesiące.

Stan zdrowia Izabeli J. sprawił, że areszt jest wykonywany w odpowiednim zakładzie leczniczym. Kobiecie zarzucono m.in. usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem. W przypadku skazania grozi jej co najmniej 15 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności.

Pokój Zbrodni - Bogdan zabił Wojciecha 30 lat temu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ŁOMŻA
ŚNIADOWO
ŁOMŻA