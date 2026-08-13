Atak na babcię. Izabela J. używała m.in. rozbitej szklanki i tarki

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia 2026 roku w jednej z miejscowości na terenie podlaskiej gminy Śniadowo. Jak ustaliła prokuratura, Izabela J. miała zaatakować swoją babcię, chcąc zabrać jej pieniądze.

Śledczy podejrzewają, że kobieta działała również z bezpośrednim zamiarem pozbawienia pokrzywdzonej życia. Seniorka miała być bita i kopana po całym ciele. Napastniczka miała ponadto uderzać ją w głowę i ciało nożem, rozbitą szklanką oraz tarką kuchenną.

Pokrzywdzona doznała obrażeń naruszających prawidłowe funkcjonowanie organizmu przez okres przekraczający siedem dni. Według prokuratury zamierzony przez podejrzaną cel nie został osiągnięty ze względu na postawę seniorki oraz udzieloną jej pomoc lekarską.

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Trzy miesiące aresztu dla Izabeli J.

7 sierpnia prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Łomży o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. II Wydział Karny przychylił się do wniosku i zastosował ten środek na trzy miesiące.

Stan zdrowia Izabeli J. sprawił, że areszt jest wykonywany w odpowiednim zakładzie leczniczym. Kobiecie zarzucono m.in. usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem. W przypadku skazania grozi jej co najmniej 15 lat więzienia albo dożywotnie pozbawienie wolności.