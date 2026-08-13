Święto Wojska Polskiego 2026 w Białymstoku. Defilada, pikniki i turniej służb mundurowych

Sobotnie uroczystości rozpoczną się o godz. 8.30 liturgią w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Lipowej. O godz. 10.45 przedstawiciele władz złożą wieniec na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada, a o godz. 11 w katedrze przy ul. Kościelnej zostanie odprawiona Msza Święta.

Główna część obchodów rozpocznie się o godz. 12.30 przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego na Rynku Kościuszki. Wezmą w niej udział żołnierze, kombatanci, przedstawiciele władz i mieszkańcy. Uroczystość zakończy defilada wojskowa.

Wydarzenia religijne odbędą się również 14 sierpnia o godz. 13 w meczecie przy ul. Piastowskiej oraz 16 sierpnia o godz. 10.15 w kaplicy ewangelicko-augsburskiej przy ul. Dolistowskiej.

Pikniki dla mieszkańców Białegostoku

Na placu przed Teatrem Dramatycznym zaplanowano Piknik Wojskowy. Z kolei Muzeum Wojska zaprasza od godz. 10 do 16 do Parku Militarnego przy ul. Węglowej 3. Na uczestników czekają pokazy, stanowiska edukacyjne, spotkania ze służbami oraz zajęcia dotyczące pierwszej pomocy i bezpieczeństwa.

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O godz. 17 na Chorten Arenie rozpocznie się Piknik Rodzinny połączony z Turniejem Służb Mundurowych. Zmierzą się w nim reprezentacje wojska, policji, straży pożarnej, Straży Granicznej i Aresztu Śledczego. W programie są także pokazy sprzętu, dmuchańce dla dzieci i wojskowa grochówka. Wstęp jest wolny.

Święto Wojska Polskiego przypada w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, nazywanej „Cudem nad Wisłą”. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną pozwoliło Polsce obronić niepodległość.