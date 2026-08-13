Pogoda w Białymstoku na długi weekend 14-16 sierpnia

Weekend w Białymstoku rozpocznie się spokojnie, ale prognozy wskazują na wyraźny trend wzrostowy temperatury, który najbardziej odczuwalny będzie w niedzielę. Mieszkańcy przez cały ten czas nie muszą martwić się o deszcz – parasole nie będą potrzebne.

Piątek z dużą ilością chmur

Początek weekendu, 14 sierpnia, upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Mimo braku słońca będzie całkiem ciepło. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 27 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do 13 stopni. Wiatr będzie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota cieplejsza i z przejaśnieniami

Drugi dzień weekendu, 15 sierpnia, przyniesie dalsze ocieplenie. Termometry wskażą maksymalnie 29 stopni, a temperatura minimalna wyniesie około 14 stopni. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, co oznacza, że mogą pojawić się chwile ze słońcem. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s.

Gorący finał weekendu w Białymstoku

Niedziela, 16 sierpnia, zapowiada się jako zdecydowanie najcieplejszy dzień tego weekendu. Temperatura poszybuje w górę i po południu może osiągnąć nawet 33 stopnie Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Co ciekawe, mimo tak wysokiej wartości, prognozowane jest duże zachmurzenie. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co w sobotę.

Jak spędzić taki weekend w mieście?

Bezdeszczowa prognoza na cały weekend stwarza idealne warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Piątek i sobota, z temperaturami poniżej 30 stopni, będą sprzyjać spacerom i rekreacji w miejskich parkach. Niedziela zapowiada się już bardzo gorąco, więc planując aktywności, warto wziąć to pod uwagę. Duże zachmurzenie może nieco złagodzić odczucie upału, ale poszukiwanie cienia lub zaplanowanie odpoczynku nad wodą może okazać się dobrym pomysłem.

Dane pogodowe: OpenWeather