Pogoda w Białymstoku: 21-23 sierpnia

Mieszkańcy Białegostoku w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej zmiany aury. Piątek i sobota zapowiadają się pochmurnie i deszczowo, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu. Przełom nastąpi dopiero w niedzielę, która przyniesie znacznie więcej słońca, ale jednocześnie będzie najchłodniejszym dniem tego weekendu.

Deszczowy i ciepły piątek

Weekend rozpocznie się w Białymstoku od opadów deszczu. W piątek, 21 sierpnia, na termometrach zobaczymy maksymalnie około 20 stopni Celsjusza. To będzie najcieplejszy dzień weekendu, szczególnie jeśli chodzi o temperaturę minimalną, która w nocy nie powinna spaść poniżej 15°C. Wiatr będzie jeszcze bardzo łagodny, osiągając prędkość około 2 m/s, więc opady będą głównym elementem, który zdominuje pogodę.

Sobota z deszczem i silniejszym wiatrem

W sobotę aura nie ulegnie poprawie, a opady mogą być nieco intensywniejsze niż dzień wcześniej. Temperatura maksymalna w Białymstoku będzie nieco niższa i wyniesie około 18-19 stopni. Wyraźne ochłodzenie odczujemy za to w nocy, kiedy słupki rtęci wskażą już tylko około 12°C. Kluczową zmianą w pogodzie będzie nasilający się wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 4-5 m/s. Połączenie deszczu i silniejszych podmuchów sprawi, że odczuwalna temperatura może być niższa.

Niedziela przyniesie przełom w pogodzie

Ostatni dzień weekendu, 23 sierpnia, przyniesie długo wyczekiwaną zmianę. Deszcz praktycznie ustąpi, a nad Białymstokiem pojawi się małe zachmurzenie, dając szansę na słońce. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z soboty, osiągając około 19 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie jednak najzimniejsza – termometry pokażą zaledwie 10°C. Utrzyma się również silniejszy wiatr o prędkości około 4-5 m/s, który w połączeniu z niższą temperaturą może dawać uczucie chłodu.

Jak spędzić taki weekend w Białymstoku?

Pochmurna i deszczowa aura w piątek oraz sobotę może skłonić do spędzenia czasu wewnątrz. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w lokalnych galeriach czy muzeach albo po prostu spędzić czas w jednej z kawiarni. Niedziela z kolei będzie idealnym dniem na aktywność na świeżym powietrzu. Mniejsze zachmurzenie i brak deszczu zachęcą do spacerów po parkach czy wycieczek rowerowych. Warto jednak pamiętać o chłodniejszych nocach i wietrznej pogodzie, więc cieplejsze ubranie na pewno się przyda.

Dane pogodowe: OpenWeather