Jak zastrzec numer PESEL w Białymstoku? Praktyczne informacje

Firma MyDr jest dostawcą systemu wykorzystywanego między innymi do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Z platformy korzysta około 12 tys. podmiotów działających w ochronie zdrowia.

W wyniku cyberataku wyciekły dane 19 mln Polaków. Wśród ujawnionych informacji znalazły się dane dotyczące leków i wystawianych recept. Informację o zdarzeniu potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji.

Jak zastrzec numer PESEL?

Zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać na trzy sposoby:

przez usługę elektroniczną na stronie mobywatel.gov.pl,

w aplikacji mobilnej mObywatel,

osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Aplikacja mObywatel pozwala również cofnąć zastrzeżenie, sprawdzić, kto weryfikował PESEL, oraz uzyskać informację, w jakich okresach numer był zastrzeżony.

Zastrzeżenie numeru PESEL w urzędzie w Białymstoku. Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Osoba składająca wniosek w urzędzie powinna mieć dowód osobisty, paszport albo aplikację mObywatel umożliwiającą potwierdzenie tożsamości. Potrzebny jest również wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia PESEL. Formularz zawierający dane wnioskodawcy może zostać wydrukowany bezpośrednio w urzędzie.

Za załatwienie sprawy nie są pobierane opłaty.

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Zastrzeżenie PESEL przez opiekuna lub pełnomocnika

W imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ją ograniczoną, wniosek może złożyć opiekun prawny lub kurator. Musi zrobić to osobiście w dowolnym urzędzie gminy, przedstawiając dokument tożsamości oraz orzeczenie sądu potwierdzające ustanowienie opieki albo kurateli.

Jeżeli osobiste złożenie wniosku jest niemożliwe z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody, której nie można pokonać, PESEL może zastrzec pełnomocnik. Powinien stawić się w urzędzie, potwierdzić swoją tożsamość oraz przedłożyć pełnomocnictwo szczególne.

Przepisy nie pozwalają natomiast na cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL przez pełnomocnika.

Kiedy PESEL zostaje zastrzeżony z urzędu?

Zastrzeżenie następuje automatycznie w przypadku śmierci właściciela numeru. Jest również dokonywane po unieważnieniu dowodu osobistego w związku ze zgłoszeniem jego utraty w urzędzie gminy lub – w przypadku osób przebywających za granicą – u polskiego konsula.

Numer zostanie zastrzeżony z urzędu także po zgłoszeniu w organie gminy podejrzenia, że dane osobowe zostały wykorzystane przez osobę nieuprawnioną.

Gdzie zastrzec PESEL w Białymstoku?

Mieszkańcy mogą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Białymstoku:

Departament Obsługi Mieszkańców – Referat Ewidencji Ludności

ul. J.K. Branickiego 3/5

15-085 Białystok

sala nr 19 na parterze

Po wejściu do urzędu należy wybrać w biletomacie opcję „ewidencja ludności”, a następnie pobrać bilet oznaczony literą H.