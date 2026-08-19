Oba zdarzenia miały podobny przebieg. Zamaskowany mężczyzna pojawiał się w całodobowych sklepach na osiedlach Centrum i Kawaleryjskim. Wyciągał przedmiot przypominający pistolet, groził kasjerom pozbawieniem życia i żądał wydania gotówki.

Po zabraniu pieniędzy uciekał. Łącznie jego łupem padło około 1400 zł. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ustalili, że za obydwoma rozbojami stała ta sama osoba.

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Pistolet znaleziony w domu 42-latka

Podejrzany próbował zasłonić twarz kominiarką oraz kapturem, jednak policjanci ustalili jego tożsamość. Nad ranem zatrzymali zaskoczonego 42-latka w jego domu.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli pistolet, a także odzież i kominiarkę odpowiadające tym, których napastnik używał podczas rozbojów. Badania balistyczne potwierdziły, że znaleziony przedmiot jest bronią palną.

Akt oskarżenia trafił do sądu

Mężczyzna odpowie za dwa rozboje z użyciem niebezpiecznego przedmiotu oraz nielegalne posiadanie broni palnej. Prokurator z Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe skierował przeciwko niemu akt oskarżenia.

42-latkowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Oskarżony nadal przebywa w areszcie śledczym.

Napadał z bronią na sklepy w Białymstoku. 42-latkowi grozi 20 lat więzienia