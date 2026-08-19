Zaginęła 15-letnia Sandra. Policja prosi o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-19 12:23

15-letnia Sandra Krzewska jest poszukiwana przez policjantów z Komisariatu Policji II w Białymstoku. Nastolatka wyszła z domu 15 sierpnia 2026 roku. Od tego czasu nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną.

Portret zaginionej 15-letniej Sandry Krzewskiej w białej bluzce. O poszukiwaniach dziewczyny informuje SE Białystok.
Autor: Archiwum prywatne

Zaginiona ma około 160 cm wzrostu, jasne włosy sięgające ramion oraz niebieskie oczy. Znakiem charakterystycznym nastolatki jest dziurka w nosie po kolczyku. W dniu zaginięcia Sandra Krzewska miała na sobie białą bluzkę z krótkim rękawem, czarne krótkie spodenki i białe buty sportowe.

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Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać 15-latka, lub posiadają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, powinny skontaktować się z numerem alarmowym 112 albo z najbliższą jednostką policji.

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