Czujka czadu uratowała rodzinę! Ojciec i dzieci uniknęli tragedii

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-12-02 11:50

W jednym z mieszkań w Suwałkach doszło do groźnej sytuacji związanej z tlenkiem węgla. Czujka czadu uruchomiła alarm, ostrzegając ojca i jego dzieci o niebezpiecznym stężeniu gazu. Dzięki natychmiastowej reakcji rodziny oraz sprawnie działającym służbom udało się uniknąć zatrucia.

Autor: Getty Images Karetka pogotowia ratunkowego

Pod koniec listopada w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki w Suwałkach doszło do groźnej sytuacji. W godzinach popołudniowych czujka tlenku węgla uruchomiła alarm, ostrzegając mieszkańców o podwyższonym stężeniu czadu w powietrzu. W tym czasie w lokalu przebywał ojciec z dwójką dzieci.

Po odebraniu zgłoszenia mieszkańcy zostali poinstruowani przez dyspozytora numeru alarmowego 112, aby natychmiast otworzyć okna i przewietrzyć mieszkanie. Szybka decyzja oraz zastosowanie się do poleceń pozwoliły ograniczyć ryzyko zatrucia. Gdy na miejsce dotarli strażacy, pomiary przeprowadzone w pomieszczeniu z piecem kaflowym wykazały stężenie tlenku węgla na poziomie 21 ppm. To wartość, która może stanowić zagrożenie, zwłaszcza przy dłuższym przebywaniu w narażonym pomieszczeniu. Dzięki zadziałaniu czujnika oraz właściwej reakcji domowników nikt nie wymagał pomocy medycznej. Funkcjonariusze zalecili, by do czasu kontroli technicznej pieca nie korzystać z urządzenia i korzystać z innego źródła ciepła.

Dlaczego czujka tlenku węgla jest tak ważna?

Przypadek z Suwałk pokazuje, jak kluczową rolę odgrywa montaż czujnika czadu. Urządzenie może wykryć tlenek węgla na długo przed tym, zanim człowiek zauważy jakiekolwiek objawy. Eksperci zalecają instalowanie czujek przede wszystkim w pomieszczeniach z piecykami, kotłami i urządzeniami spalającymi paliwo. Aby urządzenie było skuteczne, musi być poprawnie zainstalowane i regularnie sprawdzane. Warto pamiętać też o drożnej wentylacji oraz regularnych przeglądach technicznych pieców i kominów – to podstawowe działania, które minimalizują ryzyko zatrucia.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

  • bezwonny,
  • bezbarwny,
  • pozbawiony smaku

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

  • nieszczelności,
  • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
  • wad konstrukcyjnych,
  • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
Tlenek węgla - kiedy powstaje? Jakie są objawy zatrucia czadem?
Pogrzeb Ireny Rupińskiej i jej wnuczka
32 zdjęcia
POŻAR
TLENEK WĘGLA