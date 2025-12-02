Policja rozbiła grupę handlującą narkotykami. Zatrzymano 12 osób

Jacek Chlewicki
PAP
2025-12-02 13:56

Podlaska policja zatrzymała 12 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 31 kilogramów niedozwolonych substancji, których czarnorynkowa wartość przekracza 1,5 mln zł. Osiem osób trafiło do aresztu.

Jak przekazał zespół prasowy podlaskiej policji, sprawa rozwijała się od początku roku. To wtedy funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej dotarli do informacji o dużej grupie działającej na terenie Białegostoku.

Do pierwszego zatrzymania doszło w mieszkaniu, gdzie policjanci ujawnili blisko 420 gramów amfetaminy oraz inne substancje zabronione. Kolejne działania przyniosły jeszcze większe znalezisko. U jednego z podejrzanych – w mieszkaniu, pomieszczeniach gospodarczych i garażu – funkcjonariusze znaleźli ponad 25 kilogramów amfetaminy, prawie 5 kilogramów 3-CMC, a także inne narkotyki i broń palną, którą mężczyzna miał bez wymaganego zezwolenia.

Po kilku miesiącach śledztwa policja przeprowadziła zakrojoną na szeroką skalę akcję. Jednocześnie zatrzymano dziesięć kolejnych osób. W trakcie działań przeszukano trzynaście miejsc i samochody. Zabezpieczono telefony, laptopy, notesy, pieniądze oraz różnego rodzaju środki odurzające i substancje psychotropowe.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym w znaczących ilościach. Policja przekazała również, że trzy osoby są podejrzane o udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

POLICJA BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK