Stefanek, Weronika, Antoś mieli przed sobą całe życie. Ojciec podpalił dom

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-26 11:49

Mija kolejna rocznica wstrząsających wydarzeń w Choroszczy pod Białymstokiem, gdzie w płomieniach zginęła czteroosobowa rodzina. Życie stracił wówczas Radosław Z. oraz trójka jego dzieci: 10-letni Stefanek, 8-letnia Weronika i 3-letni Antoś. Śledczy nie mieli wątpliwości, że za podłożenie ognia odpowiadał ojciec, a postępowanie umorzono ze względu na śmierć sprawcy.

  • Tragedia rozegrała się 26 lutego 2023 roku w domu pod Białymstokiem
  • Śmierć ponieśli Radosław Z. oraz troje jego dzieci w wieku 3, 8 i 10 lat
  • Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie zabójstwa poprzez podpalenie
  • Postępowanie zostało umorzone ze względu na śmierć sprawcy
  • W miesiącu dramatu zamknięto procedurę „Niebieskiej Karty” w rodzinie
  • Pogrzeb zgromadził tłumy, a na grobach złożono białe kwiaty

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 26 lutego, kiedy to ogień strawił dom jednorodzinny w Choroszczy. Wewnątrz zginął 40-letni Radosław Z. wraz z dziećmi. Prokuratura natychmiast wszczęła postępowanie pod kątem zabójstwa dokonanego przez celowe wywołanie pożaru. Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że to mężczyzna był sprawcą podpalenia. Po kilku miesiącach sprawę umorzono w związku ze śmiercią podpalacza. Badania sekcyjne wykazały, że bezpośrednią przyczyną zgonu rodzeństwa było działanie żywiołu.

Śledczy badali również sytuację domową rodziny, która przez krótki okres była objęta procedurą „Niebieskiej Karty”. W lutym – dokładnie w miesiącu, w którym doszło do tragedii – karta została zamknięta na wniosek małżonków.

Ceremonia pogrzebowa zgromadziła tłumy mieszkańców Choroszczy, którzy chcieli pożegnać ofiary. W świątyni oraz na cmentarzu panowała przejmująca cisza, przerywana jedynie szlochem bliskich i sąsiadów. Na grobach dzieci pojawiło się morze białych kwiatów, symbolizujących ich niewinność.

Ojciec zabił siebie i 3 swoich dzieci. Rocznica tragedii w Choroszczy
Tragiczny pożar w Choroszczy. Nie żyje ojciec i 3 dzieci
CHOROSZCZ