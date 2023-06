Brutalny atak na ratownika medycznego! 71-latek zrobił to w swoim domu

List gończy za piękną Julitą z Białegostoku. Grozi jej do 5 lat więzienia

Ratownicy medyczni ratują ludzie życie, ale niekiedy muszą sami mieć się na baczności. W środę (29.06) wieczorem policjanci z Bielska Podlaskiego zostali wezwani do pomocy załodze karetki pogotowia. - Ze zgłoszenia wynikało, że 71-latek zaatakował ratownika podczas udzielania mu pomocy medycznej. Na miejscu mundurowi ustalili, że mieszkaniec gminy Orla bez powodu uderzył medyka pięścią w twarz - informuje oficer prasowy KPP Bielsk Podlaski. Napastnik zniszczył mu okulary, które były warte 1400 złotych. Agresor został zatrzymany. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego grozi mu do 3 lat więzienia, a za zniszczenie mienia do 5 lat pozbawienia wolności. - Przypominamy, że lekarze i ratownicy medyczni podlegają podczas swojej pracy ochronie prawnej takiej samej jak funkcjonariusz publiczny - podkreślają policjanci.

