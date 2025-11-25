Białostocki Jarmark Świąteczny 2025. Rynek Kościuszki ponownie zamieni się w zimową krainę

Ponad 60 stoisk i świąteczne dekoracje 3D
Na odwiedzających czeka blisko 60 stoisk z tradycyjnym i nowoczesnym rękodziełem, świątecznymi dekoracjami, prezentami, smakołykami oraz kosmetykami. Jarmark co roku przyciąga tłumy, a prezydent miasta podkreśla, że wydarzenie stało się ważnym punktem zimowego kalendarza. – To wydarzenie, które z roku na rok zdobywa coraz większą sympatię i staje się jednym z najpiękniejszych punktów zimowego kalendarza naszego miasta – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Zachęcam mieszkańców do wspólnego świętowania i odkrywania lokalnych smaków. Spotkajmy się na Rynku Kościuszki i razem poczujmy magię nadchodzących Świąt.
W tym roku na rynku pojawią się nowe dekoracje świetlne 3D, ponad 200 choinek, tysiące lampek i długie girlandy. Wśród atrakcji fotograficznych znajdą się m.in. świetlny Mikołaj, renifer oraz duża kartka z napisem „Białystok”.
Dwie strefy gastronomiczne i powrót misiowych kubków
Na miejscu będą działały dwie strefy gastronomiczne. W ofercie pojawi się m.in. grzaniec od restauracji Lipcowy Ogród, gorąca czekolada od White Bear Coffee, potrawy z grilla, langosze, kołacze, churrosy, frytki, pączki i owoce w czekoladzie. Powrócą też dobrze znane misiowe kubki, które w ostatnich latach zdobyły status pamiątek kolekcjonerskich.
Miejski Kalendarz Adwentowy znów stanie na rynku
Na Rynku Kościuszki ponownie stanie duża, drewniana konstrukcja – Miejski Kalendarz Adwentowy z 24 skrytkami w formie świątecznej bramy wejściowej. W każdej znajdą się drobne upominki i słodkości przygotowane przez patronów okienek.
Otwieranie kalendarza zaplanowano: w dni powszednie o 17.00, w weekendy o 15.00. Pierwsze okienko zostanie otwarte 1 grudnia.
Powiększone Świąteczne Miasteczko. Cztery pawilony pełne atrakcji
Po dużym sukcesie z poprzedniego roku do centrum jarmarku wraca powiększone Świąteczne Miasteczko. W tym sezonie składa się z czterech przeszklonych, udekorowanych pawilonów:
Poczta Polarna
Odwiedzający znajdą tu pięć nowych wzorów darmowych pocztówek do Mikołaja. Wszystkie trafią prosto do Rovaniemi.
Studio Mikołaja
Dwie świąteczne scenki zdjęciowe oraz możliwość spotkania z Mikołajem – w piątki i weekendy.
Pracownia Elfów
Przestrzeń warsztatowa z licznymi zajęciami i pokazami. W programie m.in.:
- zimowe eksperymenty z Epi-Centrum Nauki,
- spotkania z Książnicą Podlaską,
- warsztaty dekoracji i pakowania prezentów,
- zajęcia z Bunny Ninja,
- budowanie z klocków z Łukaszem Więckiem,
- warsztaty kawowe z White Bear Coffee,
- Świąteczny Tydzień Zdrowia,
- gotowanie ze Studiem Kulinarnym Atuty.
Słodka Chatka (nowość)
Warsztaty piernikowe i wystawa domków z piernika przygotowana przez cukiernię Słodka Dama.
Godziny otwarcia jarmarku
Aleja handlowa:
- poniedziałek–czwartek: 11.00–18.00,
- piątek–sobota: 11.00–20.00,
- niedziela: 10.00–17.00.
Strefy gastronomiczne:
- poniedziałek–czwartek: 12.00–20.00,
- piątek–sobota: 11.00–22.00,
- niedziela: 10.00–20.00.