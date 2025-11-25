Białostocki Jarmark Świąteczny 2025. Rynek Kościuszki ponownie zamieni się w zimową krainę

Ponad 60 stoisk i świąteczne dekoracje 3D

Na odwiedzających czeka blisko 60 stoisk z tradycyjnym i nowoczesnym rękodziełem, świątecznymi dekoracjami, prezentami, smakołykami oraz kosmetykami. Jarmark co roku przyciąga tłumy, a prezydent miasta podkreśla, że wydarzenie stało się ważnym punktem zimowego kalendarza. – To wydarzenie, które z roku na rok zdobywa coraz większą sympatię i staje się jednym z najpiękniejszych punktów zimowego kalendarza naszego miasta – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Zachęcam mieszkańców do wspólnego świętowania i odkrywania lokalnych smaków. Spotkajmy się na Rynku Kościuszki i razem poczujmy magię nadchodzących Świąt.

W tym roku na rynku pojawią się nowe dekoracje świetlne 3D, ponad 200 choinek, tysiące lampek i długie girlandy. Wśród atrakcji fotograficznych znajdą się m.in. świetlny Mikołaj, renifer oraz duża kartka z napisem „Białystok”.

Dwie strefy gastronomiczne i powrót misiowych kubków

Na miejscu będą działały dwie strefy gastronomiczne. W ofercie pojawi się m.in. grzaniec od restauracji Lipcowy Ogród, gorąca czekolada od White Bear Coffee, potrawy z grilla, langosze, kołacze, churrosy, frytki, pączki i owoce w czekoladzie. Powrócą też dobrze znane misiowe kubki, które w ostatnich latach zdobyły status pamiątek kolekcjonerskich.

Miejski Kalendarz Adwentowy znów stanie na rynku

Na Rynku Kościuszki ponownie stanie duża, drewniana konstrukcja – Miejski Kalendarz Adwentowy z 24 skrytkami w formie świątecznej bramy wejściowej. W każdej znajdą się drobne upominki i słodkości przygotowane przez patronów okienek.

Otwieranie kalendarza zaplanowano: w dni powszednie o 17.00, w weekendy o 15.00. Pierwsze okienko zostanie otwarte 1 grudnia.

Powiększone Świąteczne Miasteczko. Cztery pawilony pełne atrakcji

Po dużym sukcesie z poprzedniego roku do centrum jarmarku wraca powiększone Świąteczne Miasteczko. W tym sezonie składa się z czterech przeszklonych, udekorowanych pawilonów:

Poczta Polarna

Odwiedzający znajdą tu pięć nowych wzorów darmowych pocztówek do Mikołaja. Wszystkie trafią prosto do Rovaniemi.

Studio Mikołaja

Dwie świąteczne scenki zdjęciowe oraz możliwość spotkania z Mikołajem – w piątki i weekendy.

Pracownia Elfów

Przestrzeń warsztatowa z licznymi zajęciami i pokazami. W programie m.in.:

zimowe eksperymenty z Epi-Centrum Nauki,

spotkania z Książnicą Podlaską,

warsztaty dekoracji i pakowania prezentów,

zajęcia z Bunny Ninja,

budowanie z klocków z Łukaszem Więckiem,

warsztaty kawowe z White Bear Coffee,

Świąteczny Tydzień Zdrowia,

gotowanie ze Studiem Kulinarnym Atuty.

Słodka Chatka (nowość)

Warsztaty piernikowe i wystawa domków z piernika przygotowana przez cukiernię Słodka Dama.

Godziny otwarcia jarmarku

Aleja handlowa:

poniedziałek–czwartek: 11.00–18.00,

piątek–sobota: 11.00–20.00,

niedziela: 10.00–17.00.

Strefy gastronomiczne:

poniedziałek–czwartek: 12.00–20.00,

piątek–sobota: 11.00–22.00,

niedziela: 10.00–20.00.