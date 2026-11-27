Odwiedzający kupią na stoiskach rękodzieło, ozdoby, prezenty, kosmetyki oraz produkty regionalne. W dwóch strefach gastronomicznych sprzedawcy zaoferują lokalne przysmaki, a także między innymi grzaniec, gorącą czekoladę, langosze, kołacze, dania z grilla, churrosy, ciepłe pączki i owoce w czekoladzie.

Wśród głównych atrakcji znajdą się cztery przeszklone pawilony tematyczne. W Poczcie Polarnej goście napiszą życzenia do Świętego Mikołaja na kartkach, które trafią do Rovaniemi. Studio Mikołaja pomieści dwie scenki fotograficzne, a w piątkowe popołudnia i w weekendy pojawi się tam sam Mikołaj. W Pracowni Elfów odbędą się warsztaty, spotkania i wystawy, natomiast w nowej Słodkiej Chatce organizatorzy przygotują warsztaty pierniczkowe z domkami z piernika.

Harmonogram Pracowni Elfów obejmuje między innymi spotkania z Książnicą Podlaską, zajęcia kulinarne oraz warsztaty pakowania prezentów i tworzenia świątecznych dekoracji. Uczestnicy obejrzą tam również prace z konkursu „Podlaska Chatka z Piernika” i wezmą udział w inicjatywach w ramach Świątecznego Tygodnia Zdrowia.

Na Rynku Kościuszki stanie także wyposażony w 24 skrytki Miejski Kalendarz Adwentowy. Pierwsze okienko otworzy 1 grudnia prezydent Białegostoku wraz z mieszkańcami. W dni powszednie skrytki będą otwierane o godzinie 17.00, a w weekendy o godzinie 15.00.

Program wydarzeń specjalnych przewiduje wizytę Mikołaja z Laponii 6 grudnia. Z kolei 12 grudnia białostoczanie spróbują stworzyć największą pocztówkę na świecie.

Na stoiska wrócą też kolekcjonerskie kubki, które zaprojektowała lokalna rękodzielniczka Paulina Horba. Tegoroczna pula obejmuje egzemplarze w kolorze czerwonym oraz limitowaną serię 100 żółtych kubków.

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Białostocki Jarmark Świąteczny 2026. W jakich godzinach działają stoiska?

Z informacji na plakacie wynika, że stoiska handlowe będą otwarte od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00–18.00, w piątki i soboty w godzinach 11.00–20.00, a w niedziele od godziny 10.00 do 17.00. Strefa gastronomiczna przyjmie klientów od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00–20.00, w piątki i soboty od 11.00 do 22.00, natomiast w niedziele w godzinach 10.00–20.00.