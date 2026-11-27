18 października w szkołach podstawowych w województwie podlaskim przeprowadzono etap szkolny konkursu z języka polskiego.

Arkusz testowy zawierał wiersze, których autorstwo niesłusznie przypisano Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu oraz Janowi Twardowskiemu.

Według wyjaśnień kuratorium utwory miały być jedynie inspirowane dorobkiem tych twórców, jednak w teście pominięto stosowną adnotację.

Nagłośniona przez media sprawa dotyczy etapu szkolnego konkursu z języka polskiego, który Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało 18 października w podlaskich szkołach podstawowych. W arkuszu znalazło się pytanie oparte na wierszach podpisanych nazwiskami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Jana Twardowskiego. Zgłaszający ten problem rodzice i nauczyciele zwrócili uwagę, że wskazani poeci nie są autorami tych utworów. W ich ocenie przy tworzeniu tekstów posłużono się sztuczną inteligencją, która omyłkowo przypisała wiersze tym twórcom.

Białostockie kuratorium tłumaczy, że pomyłka nie leżała po jego stronie, ponieważ pytania konkursowe opracowuje podmiot zewnętrzny. Zdaniem instytucji zamieszczone w teście utwory miały być jedynie inspirowane twórczością Gałczyńskiego i Twardowskiego, lecz w arkuszu zabrakło odpowiedniej adnotacji na ten temat.

„Chciałam podkreślić, że my, jako kuratorium jesteśmy tylko organizatorem tego konkursu, nie jesteśmy jego autorem, autorzy są zewnętrzni” – powiedziała w czwartek Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Białymstoku Katarzyna Sędziak. Jak dodała, za układanie pytań odpowiadają nauczyciele, a gotowe arkusze weryfikuje zewnętrzny recenzent. W ocenie rzeczniczki „na etapie tworzenia tych testów nie zostało to najwidoczniej dobrze zweryfikowane i ten błąd powstał”.

„Te teksty były inspiracją twórczości Konstantego Gałczyńskiego i Jana Twardowskiego. To prawda, w testach, które się pojawiły, wkradł się ten błąd, że nie zostało w porę odnotowane w samym teście, że te teksty są inspirowane, a nie są stricte twórczością tych autorów” – wyjaśniła Katarzyna Sędziak.

Rzeczniczka zaznaczyła również, że pytania dotyczące tych wierszy „sprawdzały umiejętności w zakresie tych wymagań konkursowych i nie odnosiły się w żadnym stopniu do twórczości tych autorów”. „Ten błąd został naprawiony przez nas” – dodała.

Pytana o przyczyny powstania pomyłki Katarzyna Sędziak odparła, że należy o to pytać autorów testu, ale nie ujawniła ich imion ani nazwisk. Poinformowała natomiast o wyciągnięciu konsekwencji służbowych, czyli o rozwiązaniu umów z twórcami arkusza. Autorzy przekazali też do kuratorium pismo wyjaśniające, jak ich zdaniem doszło do tego błędu. „Jednak nie będziemy podawać szczegółów tego oświadczenia, zostawimy to już do swojej weryfikacji” – zastrzegła rzeczniczka.

Przedstawicielka kuratorium nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy przy tworzeniu testu korzystano z narzędzi sztucznej inteligencji i czy to właśnie AI odpowiada za błędne przypisanie wierszy Gałczyńskiemu oraz Twardowskiemu. Zapytana o prawdziwego autora tekstów z arkusza po raz kolejny podkreśliła, że to nie kuratorium pisało te utwory. „Nie jestem w stanie odpowiedzieć, z jakich źródeł i czym się inspirował autor, tworząc ten fragment” – zaznaczyła Sędziak.

Katarzyna Sędziak wytłumaczyła także, że po dostarczeniu do kuratorium arkusze nie przechodzą już kolejnej kontroli. Obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą przed rozpoczęciem zmagań test powinno widzieć jak najmniej osób.

„Zlecając to profesjonalistom, ufamy, że te testy zostaną wykonane w sposób profesjonalny, więc nie naszą rolą jest weryfikowanie raz jeszcze konkursów, skoro mamy do tego autorów i recenzentów” – podkreśliła rzeczniczka.

Białostockie kuratorium nie zdecydowało się na unieważnienie konkursu. Jak zapewniła Katarzyna Sędziak, zaistniała pomyłka nie miała wpływu na końcową punktację uczniów.

„Kurator podjęła decyzję, że z tego pytania, które budziło wątpliwości, dzieci dostały punkty, nawet jeśli na nie odpowiedziały lub odpowiedziały źle. Tutaj nie ma pokrzywdzonych wśród uczestników konkursu” – podsumowała rzeczniczka.

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