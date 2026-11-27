Pizza, sushi, tacos czy pho na stałe zagościły w menu restauracji na całym świecie, a wiele z tych potraw można dziś przygotować także w domu. Ich nazwy zna niemal każdy, ale czy zawsze wiemy, skąd naprawdę pochodzą? W naszym quizie „Prawda czy fałsz” sprawdzisz, ile wiesz o kulinarnych tradycjach różnych krajów i czy potrafisz odróżnić fakty od popularnych przekonań. Rozwiąż 10 pytań i przekonaj się, jak dobrze znasz smaki świata.
Jedzenie z różnych stron świata. Skąd pochodzą popularne potrawy?
2026-11-27 4:15
Pizza, sushi, tacos i pho są znane na całym świecie, ale czy potrafisz wskazać ich ojczyznę? Sprawdź się w quizie „Prawda czy fałsz”. Przy każdym zdaniu wybierz jedną odpowiedź.