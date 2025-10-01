Do zdarzenia doszło na jednym z białostockich osiedli. - Dyżurny miejskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że przy jednym z bloków na osiedlu stoi mężczyzna z nożem, który sprawia wrażenie, jakby na kogoś czekał. Do tej niebezpiecznej interwencji natychmiast udał się patrol we wskazane miejsce - informuje oficer prasowy KMP w Białymstoku.

Policjanci, którzy przybyli na wskazane miejsce, zauważyli siedzącego na schodach mężczyznę. Gdy tylko dostrzegł mundurowych, wstał i podjął próbę ucieczki. W trakcie ucieczki 38-latek wyciągnął nóż i zaczął wymachiwać nim w kierunku funkcjonariuszy. Był pobudzony, agresywny i nie reagował na wydawane polecenia. Policjanci, zachowując zasady bezpieczeństwa, obezwładnili napastnika i skutecznie zakończyli interwencję.

Po zatrzymaniu mężczyzna został przekazany załodze karetki pogotowia. Medycy przewieźli go do szpitala, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. Policjanci ustalają teraz szczegółowe okoliczności całego zdarzenia.