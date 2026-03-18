Opluł ołtarz i rzucił krzyżem. Szokujące sceny w kościele

zdarzenie miało miejsce w kościele w Białymstoku

mężczyzna opluł ołtarz i rzucił krzyżem w tabernakulum

jego zachowanie zostało nagrane przez monitoring

wcześniej dochodziło do podobnych incydentów

sprawcę rozpoznał dzielnicowy

33-latek usłyszał dwa zarzuty

grozi mu do 2 lat więzienia

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu proboszcza jednej z białostockich parafii. Duchowny poinformował policję, że na nagraniu z kościelnego monitoringu widać zakapturzonego mężczyznę, który wszedł do pustej świątyni w ciągu dnia.

Zarejestrowane zachowanie było agresywne i niepokojące. Mężczyzna podszedł do ołtarza, wymachiwał rękoma i wykrzykiwał coś w kierunku obrazu „Ostatniej Wieczerzy”. Następnie opluł obrus leżący na ołtarzu, po czym chwycił krzyż i rzucił nim w tabernakulum. Po wszystkim szybko opuścił kościół, rozsypując przy wyjściu ulotki.

To nie był pierwszy incydent

Jak ustalono, podobne sytuacje miały miejsce już wcześniej – od września do grudnia ubiegłego roku. Za każdym razem ten sam mężczyzna, z zakrytą głową, wchodził do świątyni i zachowywał się w podobny sposób: podchodził do ołtarza i gestykulował w stronę obrazu, pluł na ołtarz, zostawiał odręcznie pisane listy pełne nienawiści skierowane do Boga i Kościoła. Początkowo proboszcz liczył, że sytuacja się nie powtórzy. Gdy jednak zachowanie sprawcy stało się bardziej agresywne, zdecydował się zawiadomić policję.

Dzielnicowy rozpoznał sprawcę

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z białostockiej „dwójki”. Kluczowe okazało się nagranie z monitoringu – dzielnicowy rozpoznał na nim 33-letniego mieszkańca Białegostoku. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania i trafił do policyjnego aresztu.

Usłyszał zarzuty. Grozi mu więzienie

33-latek usłyszał dwa zarzuty obrazy uczuć religijnych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.