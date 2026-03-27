Miejska Droga Krzyżowa przejdzie ulicami Białegostoku. Znamy szczegóły i trasę

Trasa i termin Miejskiej Drogi Krzyżowej w Białymstoku

Tegoroczna Miejska Droga Krzyżowa w stolicy Podlasia zaplanowana jest na 27 marca. Wierni wyruszą o godzinie 19:00 sprzed Archikatedry, by przemaszerować przez Rynek Kościuszki oraz ulicę Lipową, kończąc modlitwę przy kościele św. Rocha.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez archidiecezję, na czele nabożeństwa stanie Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek. Organizatorzy zwracają uwagę, że to wydarzenie łączy w sobie wymiar duchowy ze wspólnotowym, dając szansę na wspólne przeżycie jednego z kluczowych nabożeństw wielkopostnych.

Symbolika Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu

Droga Krzyżowa to nabożeństwo, które ma na celu uczczenie męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Całość opiera się na 14 stacjach, symbolizujących poszczególne momenty drogi Zbawiciela na wzgórze Golgoty. Podczas tego obrzędu wierni mają okazję do głębokiej refleksji nad biblijnymi wydarzeniami i odniesienia ich do własnych codziennych zmagań. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych praktyk modlitewnych w czasie trwania Wielkiego Postu.

Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień w Białymstoku

Zbliża się również Niedziela Palmowa, która w tym roku przypada w najbliższą niedzielę, inaugurując tym samym obchody Wielkiego Tygodnia. Ten dzień stanowi pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W świątyniach odbędą się tradycyjne procesje z poświęceniem palm, a podczas mszy świętych wierni usłyszą opis Męki Pańskiej.

Wielki Tydzień i przygotowania do Świąt Wielkanocnych

Tuż po Niedzieli Palmowej rozpocznie się Wielki Tydzień, uznawany za najważniejszy czas w całym roku liturgicznym. W jego skład wchodzą takie dni jak Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. Zwieńczeniem całego okresu będzie Niedziela Wielkanocna, która przypomina o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i ostatecznym triumfie życia nad śmiercią.