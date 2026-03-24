Wielkanoc 2026. Kiedy jest Niedziela Palmowa? Początek Wielkiego Tygodnia

Święto to stanowi wspomnienie tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zgodnie z biblijnym przekazem, zgromadzony tłum na znak szacunku rzucał przed przybywającym Mesjaszem własne szaty oraz gałęzie palm. Z racji tego, że w naszym klimacie takie rośliny naturalnie nie rosną, polscy katolicy tworzą własne palmy wielkanocne. Tradycyjnie plecie się je z bazi, zasuszonych kwiatów, traw oraz wielobarwnych dodatków. Liczne polskie regiony słyną z organizacji specjalnych konkursów, w których wybiera się najbardziej okazałe i najwyższe konstrukcje tego typu.

Główne punkty obchodów Niedzieli Palmowej to:

inauguracja Wielkiego Tygodnia

poświęcenie przygotowanych palm w świątyniach

uroczyste pochody z palmami

pamiątka przybycia Jezusa do Jerozolimy

Wielki Tydzień 2026. Jakie dni następują po Niedzieli Palmowej?

Obchody Niedzieli Palmowej wyznaczają początek Wielkiego Tygodnia, będącego kluczowym okresem całego roku liturgicznego. To właśnie w tym czasie wierni skupiają się na wydarzeniach związanych z męką, śmiercią na krzyżu oraz ostatecznym zmartwychwstaniem Chrystusa.

Najistotniejsze momenty tego okresu to:

Wielki Czwartek – wspomnienie Ostatniej Wieczerzy

Wielki Piątek – moment ukrzyżowania Chrystusa

Wielka Sobota – dzień wyciszenia i tradycyjnego święcenia koszyczków z jedzeniem

Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc) – najistotniejsze święto w chrześcijaństwie

Wielkanoc w 2026 roku. Kiedy wypada i co oznacza to święto?

Sama Wielkanoc upamiętnia moment zmartwychwstania Jezusa, do którego – zgodnie z chrześcijańskimi wierzeniami – doszło trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Stanowi to absolutny punkt kulminacyjny w całym kalendarzu świąt. W 2026 roku Niedzielę Wielkanocną będziemy obchodzić 5 kwietnia. W wymiarze duchowym czas ten uosabia triumf życia nad śmiercią, zwiastuje nadzieję, odrodzenie oraz głęboką przemianę wewnętrzną. Polskie obchody nierozerwalnie łączą się z szeregiem ludowych i religijnych zwyczajów, wśród których prym wiedzie wspomniane już święcenie pokarmów, uroczysty posiłek w niedzielny poranek oraz tradycyjny śmigus-dyngus, czyli lany poniedziałek.

