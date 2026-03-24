Wielkanoc 2026. Kiedy jest Niedziela Palmowa? Początek Wielkiego Tygodnia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-03-24 12:29

W chrześcijańskim kalendarzu liturgicznym Niedziela Palmowa stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń. Dzień ten bezpośrednio poprzedza święta wielkanocne i otwiera Wielki Tydzień. W 2026 roku to ruchome święto będziemy celebrować 29 marca.

Niedziela Palmowa w lubelskim skansenie. Wokół kościoła z Matczyna przeszła procesja

i

Autor: PW

Święto to stanowi wspomnienie tryumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zgodnie z biblijnym przekazem, zgromadzony tłum na znak szacunku rzucał przed przybywającym Mesjaszem własne szaty oraz gałęzie palm. Z racji tego, że w naszym klimacie takie rośliny naturalnie nie rosną, polscy katolicy tworzą własne palmy wielkanocne. Tradycyjnie plecie się je z bazi, zasuszonych kwiatów, traw oraz wielobarwnych dodatków. Liczne polskie regiony słyną z organizacji specjalnych konkursów, w których wybiera się najbardziej okazałe i najwyższe konstrukcje tego typu.

Główne punkty obchodów Niedzieli Palmowej to:

  • inauguracja Wielkiego Tygodnia
  • poświęcenie przygotowanych palm w świątyniach
  • uroczyste pochody z palmami
  • pamiątka przybycia Jezusa do Jerozolimy

Polecany artykuł:

Wielkanoc 2026 roku. Mniej jedzenia, mniej gości. Tak Polacy planują tegoroczne…

Wielki Tydzień 2026. Jakie dni następują po Niedzieli Palmowej?

Obchody Niedzieli Palmowej wyznaczają początek Wielkiego Tygodnia, będącego kluczowym okresem całego roku liturgicznego. To właśnie w tym czasie wierni skupiają się na wydarzeniach związanych z męką, śmiercią na krzyżu oraz ostatecznym zmartwychwstaniem Chrystusa.

Najistotniejsze momenty tego okresu to:

  • Wielki Czwartek – wspomnienie Ostatniej Wieczerzy
  • Wielki Piątek – moment ukrzyżowania Chrystusa
  • Wielka Sobota – dzień wyciszenia i tradycyjnego święcenia koszyczków z jedzeniem
  • Niedziela Zmartwychwstania (Wielkanoc) – najistotniejsze święto w chrześcijaństwie

Polecany artykuł:

Co włożyć do koszyczka na Wielkanoc. Lista obowiązkowych produktów do święconki

Wielkanoc w 2026 roku. Kiedy wypada i co oznacza to święto?

Sama Wielkanoc upamiętnia moment zmartwychwstania Jezusa, do którego – zgodnie z chrześcijańskimi wierzeniami – doszło trzeciego dnia po ukrzyżowaniu. Stanowi to absolutny punkt kulminacyjny w całym kalendarzu świąt. W 2026 roku Niedzielę Wielkanocną będziemy obchodzić 5 kwietnia. W wymiarze duchowym czas ten uosabia triumf życia nad śmiercią, zwiastuje nadzieję, odrodzenie oraz głęboką przemianę wewnętrzną. Polskie obchody nierozerwalnie łączą się z szeregiem ludowych i religijnych zwyczajów, wśród których prym wiedzie wspomniane już święcenie pokarmów, uroczysty posiłek w niedzielny poranek oraz tradycyjny śmigus-dyngus, czyli lany poniedziałek.

