Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku poszukiwali zaginionej 25-letniej Weroniki. Jak informują funkcjonariusze, kobieta w piątek 12 września wyprowadziła psa, a następnie oddaliła się z domu, nie mówiąc, gdzie idzie oraz kiedy wróci. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. - Unika kontaktu z innymi ludźmi - informuje Katarzyna Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Jak informowała policja, 25-latka ma około 167 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w czarne długie leginsy, czarny t-shirt, beżowo-czarne buty sportowe, torebka brązowa.

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu kobiety proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.

Zaraz po publikacji artykułu skontaktował się z nami mężczyzna, który zna zaginioną Weronikę. Podaje on więcej szczegółów na temat 25-latki.

Wzrost zaginionej: 175 cm.

Włosy: długie, kasztanowe.

W prawym uchu charakterystyczny tunel (kolczyki), kolczyk w nosie.

Tatuaż znajduje się na prawym przedramieniu. Drugi czarny znajduje się na kostce.

Ostatnie możliwe miejsca, gdzie mogła być widziana, to Antoniuk i Wysoki Stoczek w Białymstoku

Wyszła z domu ok. 20:00 w piątek

Aktualizacja, 15 września:

Niestety pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, policjanci przekazali wstrząsające informacje. –Dziękujemy wszystkim za udostępnienie informacji o zaginionej Weronice. Niestety finał poszukiwań okazał się tragiczny – przekazał mł. asp. Jakub Żukowski z KMP Białystok.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

