Białystok: Zaginęła 25-letnia Weronika. Policja prosi o pomoc

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-15 7:48

Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku prowadzą poszukiwania 25-letniej Weroniki Zofii Sutkowskiej. Kobieta w piątek, 12 września, wyszła z domu wyprowadzając psa, a następnie oddaliła się w nieznanym kierunku i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. 25-latka zażywa leki.

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku szukają zaginionej Weroniki Zofii Sutkowskiej. Jak informują funkcjonariusze, 25-latka w piątek 12 września wyprowadziła psa, a następnie oddaliła się z domu, nie mówiąc, gdzie idzie oraz kiedy wróci. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta zażywa leki.W chwili zaginięcia była zaniedbana oraz unikała kontaktu z innymi ludźmi - informuje Katarzyna Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Weronika Sutkowska ma około 167 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude włosy. Tatuaż na lewym przedramieniu oraz na łydce. Była ubrana czarne długie leginsy, czarny t-shirt, beżowo-czarne buty sportowe, torebka brązowa.

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.

