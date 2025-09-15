Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku szukają zaginionej Weroniki Zofii Sutkowskiej. Jak informują funkcjonariusze, 25-latka w piątek 12 września wyprowadziła psa, a następnie oddaliła się z domu, nie mówiąc, gdzie idzie oraz kiedy wróci. Od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta zażywa leki. - W chwili zaginięcia była zaniedbana oraz unikała kontaktu z innymi ludźmi - informuje Katarzyna Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Weronika Sutkowska ma około 167 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude włosy. Tatuaż na lewym przedramieniu oraz na łydce. Była ubrana czarne długie leginsy, czarny t-shirt, beżowo-czarne buty sportowe, torebka brązowa.

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.

