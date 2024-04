W Białymstoku znaleziono zwłoki mężczyzny. Policjanci proszą o pomoc w identyfikacji

Policjanci z Komisariatu Policji II w Białymstoku proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego znaleziono przy ul. Długiej w Białymstoku. Szczątki ludzkie wraz z kawałkami odzieży znaleziono 4 lutego 2022 roku w Białymstoku na łące w pobliżu rzeki Biała. Nieopodal znajduje się Park Antoniuk, popularne wśród mieszkańców Białegostoku miejsce wypoczynku. - Badania altropologiczne przeprowadzone w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie pozwoliły ustalić, że są to szczątki mężczyzny w wieku od 36 do 54 lat, odmiany biogeograficznej białej o wzroście od 162 do 176 cm - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na miejscu odnaleziono również szare spodnie dresowe z białym napisem SPORT, czarną koszulkę z czerwonym napisem ADIDAS BASKETBALL oraz niebieską kurtkę typu "szwedka". - Zwracamy się do wszystkich osób, które mogą pomóc w identyfikacji o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji II w Białymstoku - apelują policjanci.

