Biedronka otwiera się w nowym parku handlowym. Będą niespodzianki dla klientów

Choć pozostała część kompleksu jest jeszcze w budowie, inwestor zdecydował się uruchomić market spożywczy wcześniej. Dzięki temu klienci będą mogli korzystać z pierwszego obiektu jeszcze przed zakończeniem całego przedsięwzięcia.

Pierwsi klienci już 11 czerwca

Otwarciu sklepu towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje. Na pierwszych 100 osób czekać mają paczki ze słodkimi upominkami. Dla najmłodszych przygotowano możliwość spotkania z maskotką Biedronki, a odwiedzający będą mogli skorzystać z fotobudki AI.

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Organizatorzy zapowiadają także darmową kawę i lemoniadę. Użytkownicy aplikacji Biedronka będą mogli spróbować szczęścia przy kole fortuny, gdzie przewidziano nagrody w postaci produktów dostępnych w sklepie. Nie zabraknie również konkursu dla miłośników napojów Monster Energy.

Z okazji inauguracji działalności przygotowano również specjalne promocje.

Przy Andersa powstaje nowe centrum zakupowe

Inwestycja realizowana jest w północnej części Białegostoku, tuż przy miejskiej obwodnicy. Taka lokalizacja ma zapewnić wygodny dojazd zarówno mieszkańcom miasta, jak i klientom z okolicznych miejscowości.

Po zakończeniu budowy park handlowy będzie dysponował powierzchnią przekraczającą 14 tys. metrów kwadratowych. W obiekcie działać będzie blisko 20 sklepów i punktów usługowych.

Wśród najemców, którzy mają pojawić się w nowym kompleksie, są m.in. Jysk, RTV Euro AGD, Sinsay, Pepco, New Yorker, Martes Sport, Rossmann, Dr Materac oraz CentrumRowerowe.pl.Oferta parku handlowego nie ograniczy się wyłącznie do zakupów. W planach są także punkt badań diagnostycznych, sklep zoologiczny, siłownia Xtreme Fitness Gyms oraz Xtreme Kids – przestrzeń zabaw i aktywności dla dzieci.

Na pełne otwarcie kompleksu trzeba będzie jeszcze poczekać. Zgodnie z obecnym harmonogramem wszystkie lokale mają zostać oddane do użytku w IV kwartale 2026 roku. Do tego czasu pierwszym i jedynym działającym najemcą pozostanie Biedronka, która przyjmie klientów już 11 czerwca.

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