Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka Służby Więziennej

W nocy z środy na czwartek, 11 grudnia, tuż przed godziną 1.00, policja w Ostrowi Mazowieckiej została zaalarmowana o podejrzanym zdarzeniu na trasie S8 w okolicach Prosienicy w województwie mazowieckim. Zgłoszenie dotyczyło grupy zamaskowanych osób, które miały poruszać się po jezdni. Funkcjonariusze dotarli na miejsce kilka minut po otrzymaniu informacji. Zastali tam dwa autokary przewożące kibiców z Hiszpanii. Jak wynika z policyjnych ustaleń, chwilę wcześniej drogę autokarom zajechały dwa samochody osobowe, skutecznie blokując przejazd. W tym samym czasie z pobliskiego lasu wybiegła liczna grupa osób, z których część miała zasłonięte twarze. Doszło do konfrontacji na drodze. Interwencja policjantów zapobiegła eskalacji zdarzenia i rozwojowi sytuacji w groźny incydent na większą skalę.
Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Pomocy udzielono osobom poszkodowanym, a trzy z nich trafiły do szpitala. Podczas sprawdzania terenu funkcjonariusze ujawnili przeciętą siatkę oddzielającą drogę serwisową od trasy S8. Według ustaleń to właśnie tamtędy część uczestników zdarzenia mogła dostać się na jezdnię.
Łącznie w sprawie zatrzymano siedem osób - wszyscy pochodzą z Białegostoku. Podczas działań zabezpieczono m.in. kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane kije oraz nożyce przeznaczone do cięcia metalu. Jak poinformowało w piątek radio RMF FM, wśród zatrzymanych znajduje się funkcjonariuszka Służby Więziennej. - W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych - przekazała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.
Czwartkowy mecz Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano zakończył się wynikiem 1:2.