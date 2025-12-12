Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka Służby Więziennej

Jacek Chlewicki
2025-12-12 11:22

Jedną z siedmiu osób zatrzymanych po nocnym incydencie na trasie S8 okazała się funkcjonariuszka Służby Więziennej - podało RMF FM. Kobieta została ujęta po interwencji policji związanej z działaniami zamaskowanej grupy, która zaatakowała kibiców z Hiszpanii. Wobec funkcjonariuszki mają zostać podjęte kroki dyscyplinarne.

Autor: X, Czerep Rubaszny/ Shutterstock
  • Nocna interwencja policji na trasie S8 w rejonie Prosienicy (woj. mazowieckie)
  • Zgłoszenie dotyczyło zamaskowanej grupy poruszającej się po jezdni
  • Zablokowane dwa autokary przewożące kibiców z Hiszpanii
  • Pomocy medycznej udzielono poszkodowanym, trzy osoby trafiły do szpitala
  • Łącznie zatrzymano siedem osób, w tym funkcjonariuszkę Służby Więziennej - podało RMF FM
  • Zatrzymani to mieszkańcy Białegostoku
  • Zabezpieczono m.in. kominiarki, pałki teleskopowe, kije i nożyce do metalu

W nocy z środy na czwartek, 11 grudnia, tuż przed godziną 1.00, policja w Ostrowi Mazowieckiej została zaalarmowana o podejrzanym zdarzeniu na trasie S8 w okolicach Prosienicy w województwie mazowieckim. Zgłoszenie dotyczyło grupy zamaskowanych osób, które miały poruszać się po jezdni. Funkcjonariusze dotarli na miejsce kilka minut po otrzymaniu informacji. Zastali tam dwa autokary przewożące kibiców z Hiszpanii. Jak wynika z policyjnych ustaleń, chwilę wcześniej drogę autokarom zajechały dwa samochody osobowe, skutecznie blokując przejazd. W tym samym czasie z pobliskiego lasu wybiegła liczna grupa osób, z których część miała zasłonięte twarze. Doszło do konfrontacji na drodze. Interwencja policjantów zapobiegła eskalacji zdarzenia i rozwojowi sytuacji w groźny incydent na większą skalę.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Pomocy udzielono osobom poszkodowanym, a trzy z nich trafiły do szpitala. Podczas sprawdzania terenu funkcjonariusze ujawnili przeciętą siatkę oddzielającą drogę serwisową od trasy S8. Według ustaleń to właśnie tamtędy część uczestników zdarzenia mogła dostać się na jezdnię.

Łącznie w sprawie zatrzymano siedem osób - wszyscy pochodzą z Białegostoku. Podczas działań zabezpieczono m.in. kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane kije oraz nożyce przeznaczone do cięcia metalu. Jak poinformowało w piątek radio RMF FM, wśród zatrzymanych znajduje się funkcjonariuszka Służby Więziennej. - W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych - przekazała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Czwartkowy mecz Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano zakończył się wynikiem 1:2.

