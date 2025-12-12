Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8. Wśród zatrzymanych funkcjonariuszka Służby Więziennej

Nocna interwencja policji na trasie S8 w rejonie Prosienicy (woj. mazowieckie)

Zgłoszenie dotyczyło zamaskowanej grupy poruszającej się po jezdni

Zablokowane dwa autokary przewożące kibiców z Hiszpanii

Pomocy medycznej udzielono poszkodowanym, trzy osoby trafiły do szpitala

Łącznie zatrzymano siedem osób, w tym funkcjonariuszkę Służby Więziennej - podało RMF FM

Zatrzymani to mieszkańcy Białegostoku

Zabezpieczono m.in. kominiarki, pałki teleskopowe, kije i nożyce do metalu

W nocy z środy na czwartek, 11 grudnia, tuż przed godziną 1.00, policja w Ostrowi Mazowieckiej została zaalarmowana o podejrzanym zdarzeniu na trasie S8 w okolicach Prosienicy w województwie mazowieckim. Zgłoszenie dotyczyło grupy zamaskowanych osób, które miały poruszać się po jezdni. Funkcjonariusze dotarli na miejsce kilka minut po otrzymaniu informacji. Zastali tam dwa autokary przewożące kibiców z Hiszpanii. Jak wynika z policyjnych ustaleń, chwilę wcześniej drogę autokarom zajechały dwa samochody osobowe, skutecznie blokując przejazd. W tym samym czasie z pobliskiego lasu wybiegła liczna grupa osób, z których część miała zasłonięte twarze. Doszło do konfrontacji na drodze. Interwencja policjantów zapobiegła eskalacji zdarzenia i rozwojowi sytuacji w groźny incydent na większą skalę.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Pomocy udzielono osobom poszkodowanym, a trzy z nich trafiły do szpitala. Podczas sprawdzania terenu funkcjonariusze ujawnili przeciętą siatkę oddzielającą drogę serwisową od trasy S8. Według ustaleń to właśnie tamtędy część uczestników zdarzenia mogła dostać się na jezdnię.

🇵🇱💥 Jagiellonia Bialystok attacked a bus with Bukaneros (Rayo Vallecano🇪🇸) on the motorway last night. pic.twitter.com/U95J8qevN5— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025

Łącznie w sprawie zatrzymano siedem osób - wszyscy pochodzą z Białegostoku. Podczas działań zabezpieczono m.in. kominiarki, pałki teleskopowe, drewniane kije oraz nożyce przeznaczone do cięcia metalu. Jak poinformowało w piątek radio RMF FM, wśród zatrzymanych znajduje się funkcjonariuszka Służby Więziennej. - W dniu 11 grudnia 2025 r. do Aresztu Śledczego w Białymstoku wpłynęła informacja o zatrzymaniu przez policję funkcjonariuszki w związku z podejrzeniem udziału w bójce lub pobiciu w miejscowości Podborze. Obecnie trwają czynności wyjaśniające. W dniu dzisiejszym zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie administracyjne zmierzające do zawieszenia w czynnościach służbowych - przekazała rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podpułkownik Arleta Pęconek.

Czwartkowy mecz Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano zakończył się wynikiem 1:2.