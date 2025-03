Nie żyje kierowca i roczne dziecko. Kolejna osoba osoba walczy o życie

i Autor: Zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock Tragiczny wypadek na Podlasiu. Nie żyje kierowca audi

WYPADEK

Nie żyje kierowca i roczne dziecko. Kobieta walczy o życie. Dramatyczny wypadek pod Białymstokiem

Do tragicznego wypadku we wsi Klewinowo pod Białymstokiem doszło w piątek (14 marca) tuż przed godziną 20. Na łuku drogi zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. 32-letni kierowca audi i roczne dziecko zginęli na miejscu. Kobieta, która również podróżowała tym autem, została przetransportowana do szpitala. Policjanci ustalają przyczyny tej tragedii.