Boże Ciało 2026 w Białymstoku. Procesje, utrudnienia, zablokowane ulice

Główna procesja na Boże Ciało 2026 w Białymstoku

Metropolita białostocki abp Józef Guzdek poprowadzi najważniejsze miejskie obchody, które wystartują równo o godzinie 10 od mszy świętej przy archikatedrze. Po zakończeniu tego nabożeństwa tłum wiernych uformuje tradycyjną procesję eucharystyczną. Uczestnicy pomaszerują przez Rynek Kościuszki oraz ulicę Lipową, docierając ostatecznie do kościoła pw. św. Rocha. Finałem tych centralnych uroczystości będzie uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Obecność tysięcy ludzi na wyznaczonej trasie spowoduje czasowe blokady drogowe i ogromne problemy z płynnym przejazdem w samym sercu stolicy województwa podlaskiego.

Utrudnienia w Białymstoku. Pełna lista zamkniętych ulic

Białostocki magistrat przekazał oficjalny komunikat informujący, że w czwartek 4 czerwca lokalne ograniczenia komunikacyjne dotkną również dróg, na których zaplanowano mniejsze parafialne procesje.

W przedziale czasowym od 9.00 do 12.00 wierni zablokują przejazd na trasach:

ulica św. Marii Kolbego,

droga im. Leopolda Staffa,

trakt Aleksandra Węgierki,

przestrzeń placu Krystyny Drewnowskiej.

Pomiędzy 10.00 a 12.00 na drogi wyjdzie parafia NMP Królowej Rodzin, zajmując:

ulicę NMP Królowej Rodzin,

szlak Planetarny,

drogę Satelitarną,

ulicę Jana Heweliusza,

trakt Jowisza,

rejon Bacieczki,

ulicę Walerego Wróblewskiego.

W godzinach 10.00–13.30 pochód wyruszy z parafii Niepokalanego Serca Maryi prosto do kościoła św. Jana Chrzciciela przez:

ulicę ks. Stanisława Suchowolca,

drogę Jacka Kuronia,

trakt św. Proroka Eliasza,

obszar Dojlid Górnych,

ulicę Stoczni Gdańskiej.

Od około 10.00 do 12.30 zablokowane będą ulice:

droga Wrocławska,

ulica Lawendowa,

trakt Magnoliowy,

szlak Zielonogórski.

W godzinach 10.30–12.30 modlący się z parafii św. Jadwigi Królowej przejdą przez:

ulicę Słonecznikową,

trakt gen. Władysława Sikorskiego,

drogę Upalną.

Od 10.45 do 13.00 wierni z parafii NMP Matki Kościoła zajmą:

ulicę Dzielną,

drogę Wspólnną,

trakt Kazimierza Pułaskiego,

ulicę Krętą,

szlak ks. abp. Edwarda Kisiela.

W przedziale 10.50–12.30 parafia Chrystusa Króla zorganizuje przemarsz obejmujący:

plac im. ks. Adolfa Ołdziejewskiego,

ulicę Konstantego Ciołkowskiego,

szlak Śląski,

drogę Pod Krzywą,

ulicę Murarską.

Od 11.00 do 12.30 pochód parafii bł. Bolesławy Lament:

ulicę Marii Dąbrowskiej,

drogę Adama Asnyka,

trakt Konduktorski,

ulicę Tadeusza Gajcego.

Pomiędzy 11.00 a 12.30 procesja z parafii św. Karola Boromeusza:

trakt Kazimierza Pułaskiego,

ulicę Stanisława Dubois,

drogę św. Jerzego,

ulicę Stefana Żeromskiego.

Również od 11.00 do 12.30 wierni z parafii św. Krzysztofa pojawią się na:

ulicy św. Krzysztofa,

drodze św. Łukasza,

trakcie Szyszkowym,

ulicy Chmielowej,

szlaku Zawady.

Od 11.00 do 13.00 parafianie św. Zwiastowania NMP przemaszerują przez:

ulicę Seweryna Nowakowskiego,

drogę Jana Krzysztofa Kluka,

trakt Józefa Chełmońskiego,

ulicę Melchiora Wańkowicza,

szlak Wojciecha Oczki,

ulicę Adama Chętnika.

Od godziny 11.00 do 14.00 łączony pochód parafii św. Rafała Kalinowskiego oraz Przemienienia Pańskiego wyjdzie na:

ulicę Nowosielską,

drogę Klepacką,

trakt Barszczański,

szlak Watykański,

ulicę Polową,

drogę ks. Stefana Girstuna,

ulicę Francuską,

szlak Niewodnicki.

W tym samym czasie (11.00–14.00) parafia św. Andrzeja Boboli poprowadzi wiernych przez:

ulicę św. Andrzeja Boboli,

drogę ks. Jerzego Popiełuszki,

trakt Batalionów Chłopskich,

ulicę Armii Krajowej,

szlak Bacieczki.

Od 11.45 do 13.00 pochód parafii Zmartwychwstania Pańskiego zablokuje:

obszar Wysokiego Stoczka,

ulicę ks. abp. Romualda Jałbrzykowskiego.

W godzinach 12.00–14.00 wierni przejdą z parafii Wszystkich Świętych w kierunku kościoła św. Kazimierza Królewicza przez:

drogę Antoniuk Fabryczny,

ulicę Gajową,

trakt Leszczynowy.

Na zakończenie dnia, w godzinach 17.00–19.30, wieczorny przemarsz parafii Najświętszego Serca Jezusa obejmie:

ulicę Romualda Traugutta,

drogę Pułkową,

trakt Kapralski.

Wszystkie zapowiadane blokady drogowe będą miały wymiar wyłącznie chwilowy i zależą od tempa przemieszczania się poszczególnych procesji. W newralgicznych punktach wyznaczone służby będą całkowicie wstrzymywać ruch pojazdów.